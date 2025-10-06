Μυστικά για υγιή γήρανση – Top συμβουλές από τους ειδικούς για μακροζωία και ευεξία
Διατροφή, άσκηση, πρόληψη και ψυχική ευεξία: Πρακτικά βήματα για να μεγαλώνουμε δραστήρια και με ποιότητα ζωής
Η γήρανση είναι αναπόφευκτη, αλλά η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές που κάνουμε καθημερινά. Διατροφή, άσκηση, ψυχική ευεξία και πρόληψη μπορούν να μετατρέψουν τα γηρατειά σε μια περίοδο δραστήρια, υγιή και γεμάτη χαρά.
Η φροντίδα του σώματος και του μυαλού δεν ξεκινά ξαφνικά στην τρίτη ηλικία. Πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικών και συνειδητών επιλογών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Κάθε μικρή συνήθεια, από την ισορροπημένη διατροφή μέχρι τη σωματική δραστηριότητα, συμβάλλει στην ενίσχυση της υγείας και της αντοχής μας.
