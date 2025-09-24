Νέα εποχή στη μάχη κατά της νόσου Αλτσχάιμερ – Τι ζητούν οι επιστήμονες
Νέα εποχή στη μάχη κατά της νόσου Αλτσχάιμερ – Τι ζητούν οι επιστήμονες
Το υψηλό κόστος των φαρμάκων, οι πολύπλοκες απαιτήσεις εξετάσεων και η έλλειψη πόρων δημιουργούν τον κίνδυνο να μείνουν οι ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ πίσω στη διάγνωση και στη φροντίδα
Η έγκριση μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ και οι αιματολογικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον εντοπισμό της σηματοδοτούν την έναρξη μίας νέας εποχής στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου, όπως επισημαίνεται σε άρθρο στο The Lancet. Ωστόσο, οι ειδικοί ζητούν ταχεία μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, των πολιτικών και των κοινωνικών στάσεων για να αξιοποιηθούν πλήρως οι παραπάνω δυνατότητες.
Στο άρθρο αναφέρεται ότι οι νέες θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σε επίπεδο συγκρίσιμο με την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για τον καρκίνο, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την πολλαπλή σκλήρυνση. Όμως, το υψηλό κόστος των φαρμάκων, οι πολύπλοκες απαιτήσεις εξετάσεων, η μη βέλτιστη φροντίδα για τα συμπεριφορικά προβλήματα και η έλλειψη πόρων δημιουργούν τον κίνδυνο να μείνουν οι ασθενείς με τη νόσο Αλτσχάιμερ πίσω.
