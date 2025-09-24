Νέα εποχή στη μάχη κατά της νόσου Αλτσχάιμερ – Τι ζητούν οι επιστήμονες

Η έγκριση μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ και οι αιματολογικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον εντοπισμό της σηματοδοτούν την έναρξη μίας νέας εποχής στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου, όπως επισημαίνεται σε άρθρο στο The Lancet. Ωστόσο, οι ειδικοί ζητούν ταχεία μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, των πολιτικών και των κοινωνικών στάσεων για να αξιοποιηθούν πλήρως οι παραπάνω δυνατότητες.

καρκίνο, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την πολλαπλή σκλήρυνση. Όμως, το υψηλό κόστος των φαρμάκων, οι πολύπλοκες απαιτήσεις εξετάσεων, η μη βέλτιστη φροντίδα για τα συμπεριφορικά προβλήματα και η έλλειψη πόρων δημιουργούν τον κίνδυνο να μείνουν οι ασθενείς με τη νόσο Αλτσχάιμερ πίσω.



Διαβάστε περισσότερα στο Στο άρθρο αναφέρεται ότι οι νέες θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σε επίπεδο συγκρίσιμο με την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για τον. Όμως, το υψηλό κόστος των φαρμάκων, οι πολύπλοκες απαιτήσεις εξετάσεων, η μη βέλτιστη φροντίδα για τα συμπεριφορικά προβλήματα και η έλλειψη πόρων δημιουργούν τον κίνδυνο να μείνουν οι ασθενείς με τη νόσο Αλτσχάιμερ πίσω.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr