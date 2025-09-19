Νοσοκομείο Λάρισας: Καινοτόμο «έξυπνο» σύστημα διαλογής με ΑΙ στα Επείγοντα

Διευρύνονται διαρκώς οι ψηφιακές δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Μέσα στα δημόσια νοσοκομεία το γνωστό «βραχιολάκι» ιχνηλατεί τα περιστατικά και τα «τακτοποιεί» με σκοπό τη μείωση των αναμονών στις εφημερίες που σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί. Ένα άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη και βοηθά στη διαλογή (triage) των ασθενών στα Επείγοντα λειτουργεί ήδη στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, και εγκαταστάθηκε πριν δύο 24ωρα για πιλοτική εφαρμογή και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

«Ertriage» μπήκε προχθές στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και υποστηρίζει τη διαλογή ασθενών, αναλύοντας κλινικά δεδομένα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr Τομπήκε προχθές στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και υποστηρίζει τη διαλογή ασθενών, αναλύοντας κλινικά δεδομένα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο.Διαβάστε περισσότερα στο