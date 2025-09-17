Παιδιά με υπέρταση στα 7 τους κινδυνεύουν από αυτή τη σοβαρή νόσο στα 50
Παιδιά με υπέρταση στα 7 τους κινδυνεύουν από αυτή τη σοβαρή νόσο στα 50
H παρακολούθηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία, προειδοποιεί η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία
Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης δεν αφορά μόνο τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους, αλλά πλέον και τα παιδιά. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Βαλτιμόρη ενώ παράλληλα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό JAMA της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας, τα παιδιά με υψηλότερη αρτηριακή πίεση στην ηλικία των 7 ετών ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο στα 50 τους.
«Μας εξέπληξε το γεγονός ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση στην παιδική ηλικία συνδέεται με σοβαρές παθήσεις πολλά χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα, η υπέρταση ή η αυξημένη αρτηριακή πίεση στην παιδική ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου κατά 40% έως 50% κατά τις επόμενες πέντε δεκαετίες της ζωής ενός ατόμου. Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στην παιδική ηλικία και της εστίασης σε στρατηγικές για την προώθηση της βέλτιστης καρδιαγγειακής υγείας από την παιδική ηλικία» ανέφερε η Alexa Freedman, κύρια συγγραφέας της μελέτης, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο.
