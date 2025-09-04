Γήρανση του πληθυσμού και διαβήτης κυριαρχούν στον χάρτη της παγκόσμιας υγείας – Οι νέες αιτίες θανάτου
Αν και ζούμε περισσότερο και η παιδική θνησιμότητα έχει μειωθεί εντυπωσιακά, μια νέα πρόκληση αλλάζει τα δεδομένα: η γήρανση του πληθυσμού. Τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες και τα συστήματα υγείας; Επιστήμονες του ΕΚΠΑ αναλύουν τα στοιχεία πρόσφατης δημοσίευσης στο Lancet
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση (τον Αύγουστο του 2025) στο Lancet από τους Chang και συνεργάτες, από το 1970 μέχρι σήμερα, η εικόνα της παγκόσμιας υγείας έχει αλλάξει ριζικά. Μέσα σε μόλις πέντε δεκαετίες, η ζωή των ανθρώπων έγινε μακρύτερη και, σε πολλές περιπτώσεις, καλύτερη. Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε θεαματικά: από τα 56 χρόνια το 1970 έφτασε στα 73 το 2019. Η παιδική θνησιμότητα υποχώρησε σε πρωτόγνωρα επίπεδα, χάρη στις εμβολιαστικές εκστρατείες, τις θεραπείες για μολυσματικές ασθένειες και τη βελτίωση της διατροφής. Η πρόοδος της ιατρικής και των δημόσιων πολιτικών υγείας άλλαξε δραματικά το τοπίο.
Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της δημοσίευσης.
