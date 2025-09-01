Γιατί τα εγκεφαλικά εκδηλώνονται σε ολοένα και νεότερους – Η ειδικός εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Εγκεφαλικό επεισόδιο Ελένη Κορομπόκη Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών Επεισοδίων Μονάδες Εγκεφαλικών Πρόληψη

Γιατί τα εγκεφαλικά εκδηλώνονται σε ολοένα και νεότερους – Η ειδικός εξηγεί

Η κυρία Ελένη Κορομπόκη, παθολόγος, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, γενική γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών Επεισοδίων μιλάει για τους παράγοντες κινδύνου και τα προειδοποιητικά συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου, που οδηγεί ετησίως στα νοσοκομεία περίπου 35.000 Έλληνες

Γιατί τα εγκεφαλικά εκδηλώνονται σε ολοένα και νεότερους – Η ειδικός εξηγεί
Τότα Καρλατήρα
Κάθε χρόνο στη χώρα μας περίπου 35.000 άνθρωποι εκδηλώνουν εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικό ή αιμορραγικό.

«Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι κυρίως νόσος των ηλικιωμένων, υπό την έννοια ότι αφορούν την καρδιά και τα αγγεία. Καθώς μεγαλώνουμε, η φθορά της καρδιάς και των αγγείων μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να προκαλέσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν η υπέρταση, ο διαβήτης, το κάπνισμα, η δυσλιπιδαιμία, αλλά και πιο σπάνια διαχωρισμός των αγγείων μπορεί να προκαλέσουν εγκεφαλικό» λέει στο ygeiamou.gr η κυρία Ελένη Κορομπόκη, παθολόγος, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, γενική γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τότα Καρλατήρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης