«It's up to youth»: Το πρόγραμμα-ασπίδα κατά της νεανικής παραβατικότητας – Πού υλοποιείται
«It’s up to youth»: Το πρόγραμμα-ασπίδα κατά της νεανικής παραβατικότητας – Πού υλοποιείται

Όλο και περισσότερα αιτήματα παροχής υποστήριξης σε εφήβους και νέους με προβλήματα συμπεριφοράς δέχεται το δωρεάν πρόγραμμα της ΕΠΑΨΥ που υλοποιείται σε επτά δήμους σε Αττική και Θεσσαλονίκη

«It’s up to youth»: Το πρόγραμμα-ασπίδα κατά της νεανικής παραβατικότητας – Πού υλοποιείται
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Τα φαινόμενα εφηβικής και νεανικής παραβατικότητας απασχολούν συχνά την ελληνική κοινή γνώμη και φαίνεται ότι καταγράφεται μια αυξητική τάση. Εδώ και ένα χρόνο είναι σε λειτουργία ένα πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που υλοποιείται σε τέσσερις δήμους στην Αττική και τρεις στη Θεσσαλονίκη και έχει σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Πρόκειται για το «It’s up to Youth» της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας «ΕΠΑΨΥ», το οποίο υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση και την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την Κοινωνία των Πολιτών και πανεπιστημιακούς φορείς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πάντειο Πανεπιστήμιο).

