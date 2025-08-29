«It’s up to youth»: Το πρόγραμμα-ασπίδα κατά της νεανικής παραβατικότητας – Πού υλοποιείται

Όλο και περισσότερα αιτήματα παροχής υποστήριξης σε εφήβους και νέους με προβλήματα συμπεριφοράς δέχεται το δωρεάν πρόγραμμα της ΕΠΑΨΥ που υλοποιείται σε επτά δήμους σε Αττική και Θεσσαλονίκη