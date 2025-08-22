Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν δεν καταναλώνουμε αρκετές φυτικές ίνες
YGEIAMOU.GR
Διαβήτης Τύπου 2 Διατροφή Καρκίνος Παχέος Εντέρου Κλινικές μελέτες Λαχανικά Φρούτα Φυτικές ίνες

Η έλλειψη φυτικών ινών επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας, ενώ η επαρκής πρόσληψη προσφέρει πολυάριθμα οφέλη

Κλέλια Γιαρίμογλου
Οι φυτικές ίνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Παρά τα αναγνωρισμένα οφέλη τους, πολλές φορές η καθημερινή μας διατροφή δεν τις περιλαμβάνει επαρκώς. Η κατανόηση των συνεπειών της έλλειψης τους και των πλεονεκτημάτων της επαρκούς πρόσληψης είναι καθοριστική για την προαγωγή της υγείας μας.

Ας δούμε αναλυτικά τις συνέπειες της έλλειψης φυτικών ινών, βασισμένοι σε πρόσφατες επιστημονικές μελέτες:

Δυσκοιλιότητα: Η ανεπαρκής κατανάλωση φυτικών ινών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο δυσκοιλιότητας. Μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι οι φυτικές ίνες, μπορεί να ανακουφίσουν τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα και αέρια ως παρενέργειες.

