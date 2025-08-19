Θανάσιμα επικίνδυνη η διαταραγμένη εικόνα σώματος στην εφηβεία

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι διαταραγμένες αντιλήψεις για το βάρος μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις κορίτσια που δεν είναι καν υπέρβαρα