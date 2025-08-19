Θανάσιμα επικίνδυνη η διαταραγμένη εικόνα σώματος στην εφηβεία
YGEIAMOU.GR
Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι διαταραγμένες αντιλήψεις για το βάρος μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις κορίτσια που δεν είναι καν υπέρβαρα

Κλέλια Γιαρίμογλου
Για τα κορίτσια στην εφηβεία, το χάσμα μεταξύ πραγματικότητας και αντίληψης σχετικά με το βάρος τους μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογικά προβλήματα, ακόμα, μάλιστα, πιο σοβαρά από την ίδια την παχυσαρκία.

Χαρακτηριστική της ανησυχητικής κατάστασης είναι μία εκτεταμένη μελέτη που έγινε με περισσότερους από 51.000 εφήβους Κορεάτες. Τα ευρήματα έδειξαν πως τα κορίτσια, τα οποία δεν είναι υπέρβαρα αλλά πιστεύουν το αντίθετο, αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων.

