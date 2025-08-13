Ποιες πατάτες είναι ένοχες για την πρόκληση διαβήτη; Μελέτη απαντά
Τηγανιτές, βραστές ή πουρέ; Όπως κι αν απολαμβάνετε τις πατάτες, υπάρχει μια μέθοδος μαγειρέματος που ευθύνεται για την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2. Μπορείτε να τη μαντέψετε;
Μπορούμε τελικά να τρώμε άφοβα τις πατάτες ή ανεβάζουν τις τιμές του σακχάρου; Νεότερη μελέτη από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan ξεκαθαρίζει το τοπίο, προτείνοντας ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι η προετοιμασία της πατάτας και όχι το ίδιο το λαχανικό, αναφορικά με τον κίνδυνο εκδήλωσης του διαβήτη.
Συγκεκριμένα, μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο BMJ, συμπέρανε ότι οι τηγανητές πατάτες συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2, όχι όμως και οι άλλες μορφές προετοιμασίας της πατάτας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η αντικατάσταση οποιασδήποτε μορφής πατάτας με δημητριακά ολικής αλέσεως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη.
