Εθνικό Μητρώο Καρκίνου: Σε εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το Μανιφέστο «Time to Accelerate: Together Against Cancer» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατά του Καρκίνου, παρέχει βασικές συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές κατά του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ