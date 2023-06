Απίστευτο: Τρεις άνδρες με σπάνια καρδιακή νόσο ανάρρωσαν χωρίς καμία ιατρική παρέμβαση

Ελπίδα για τη δημιουργία αποτελεσματικών θεραπειών κατά της καρδιακής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη δίνουν οι περιπτώσεις τριών ανδρών ασθενών, των οποίων τα συμπτώματα παρουσίασαν βελτίωση, σε μια νόσο που, μέχρι πρότινος, θεωρούνταν μη αναστρέψιμη. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα παρουσιάστηκαν σε σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στο The New England Journal of Medicine.Η καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη είναι μια σπάνια, απειλητική για τη ζωή πάθηση, που απαντάται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, στους οποίους οι μη φυσιολογικά αναδιπλωμένες πρωτεΐνες τρανσθυρετίνης εναποτίθενται στην καρδιά. Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, οι μισοί εκ των ασθενών καταλήγουν εντός τετραετίας από τη στιγμή που λαμβάνουν τη διάγνωση.Διαβάστε περισσότερα στο