Η Ιαπωνία προετοιμάζεται για δύο τροπικές καταιγίδες, τουλάχιστον 2 νεκροί από τις βροχές στην Ταϊβάν

Στην Ταϊβάν, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους





Η σφοδρή τροπική καταιγίδα Μεκχάλα, που υποβαθμίστηκε από κατηγορία









WATCH: Tropical Storm Mekkhala brought heavy rains to the southern regions of Kaohsiung, Tainan and Pingtung in Taiwan as it skirted the island before heading toward southern Japan's Ryukyu Islands https://t.co/TvBy2poDZx pic.twitter.com/HpryYJL2mJ — Reuters Asia (@ReutersAsia) June 26, 2026





Στο Σιντσού, ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών αγνοείται, αφού πήγε να επιθεωρήσει τις γεωργικές του καλλιέργειες.



Στην Ιαπωνία, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι αρχές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.





Κλείσιμο Heavy rains plummeted all of Taiwan on Friday under the influence of a tropical storm, a weather front and southwesterly winds. Taoyuan, Hsinchu, and southern Taiwan were particularly hard hit, with many counties and cities suspending work and classes. pic.twitter.com/Gfi31DHtVy — Formosa News (民視英語新聞) (@FTV_Taiwan_News) June 26, 2026

Η καταιγίδα Μεκχάλα θα σαρώσει τις νήσους Κιούσου, Σικόκου και Χονσού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πλήττοντας ένα μεγάλο τμήμα της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων πυκνοκατοικημένες πόλεις όπως η Οσάκα, η Ναγκόγια και το Τόκιο.



Το μετεωρολογικό αυτό σύστημα αναμένεται να συγκλίνει με την τροπική καταιγίδα Χίγκος, που έχει αναπτυχθεί μακρύτερα, στον Ειρηνικό Ωκεανό.



Ιαπωνία συνέστησε σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εκκενώσουν τις κατοικίες τους, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες κατευθύνονται προς το αρχιπέλαγος σήμερα, την ώρα που καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν επίσης την Ταϊβάν , όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.Η σφοδρή τροπική καταιγίδα Μεκχάλα, που υποβαθμίστηκε από κατηγορία τυφώνα , συνοδεύεται από ριπές ανέμων που φθάνουν τα 108 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.Ισχυρές βροχές πλήττουν ήδη ορισμένες περιοχές στο νότιο και το δυτικό τμήμα της Ιαπωνίας, όπως και την Ταϊβάν, που η Μεκχάλα προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στη νήσο.Μια γυναίκα 73 ετών έχασε τη ζωή της, αφού παρασύρθηκε από χείμαρρο στην παράκτια πόλη Καοσιούνγκ, στη νότια Ταϊβάν, και μια άλλη, ηλικίας 49 ετών, βρέθηκε νεκρή σε ένα όχημα που είχε βυθιστεί κάτω από τα νερά στην κομητεία Σιντσού.Στο Σιντσού, ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών αγνοείται, αφού πήγε να επιθεωρήσει τις γεωργικές του καλλιέργειες.Στην Ιαπωνία, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι αρχές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.Η καταιγίδα Μεκχάλα θα σαρώσει τις νήσους Κιούσου, Σικόκου και Χονσού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πλήττοντας ένα μεγάλο τμήμα της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων πυκνοκατοικημένες πόλεις όπως η Οσάκα, η Ναγκόγια και το Τόκιο.Το μετεωρολογικό αυτό σύστημα αναμένεται να συγκλίνει με την τροπική καταιγίδα Χίγκος, που έχει αναπτυχθεί μακρύτερα, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Αυτή η «συνάντηση» θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση του ατμοσφαιρικού φαινομένου Φουτζιουάρα, το οποίο δημιουργείται όταν δύο καταιγίδες αλληλοεπιδρούν, καθιστώντας τις κινήσεις τους και την ισχύ τους δυσκολότερες στο να προβλεφθούν.



Οι ιαπωνικές αρχές συνέστησαν σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, προειδοποιώντας για πιθανές κατολισθήσεις και άλλες καταστροφές που σχετίζονται με τις σφοδρές βροχοπτώσεις, έγινε γνωστό από την Αρχή διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών.



«Υπάρχει ένας κίνδυνος πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων που φθάνει τα επίπεδα συναγερμού», δήλωσε σε δημοσιογράφους η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μινόρου Κιχάρα.



«Προς το παρόν, έχουμε λάβει αναφορές που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο σοβαρά τραυματία και άλλους τρεις ελαφρά τραυματίες», όπως και πλημμύρες σε δεκάδες κτίρια, ιδίως στην περιοχή Καγκοσίμα, συμπλήρωσε η ίδια.



Περισσότερες από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν και δεκάδες δρομολόγια τρένων ανεστάλησαν, την ώρα που πολλοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota διέκοψε τις εργασίες σε ένα εργοστάσιο στο Κιουσού.



Στην Ταϊβάν, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, ενώ σχολεία και υπηρεσίες δεν λειτούργησαν σε πολλές περιοχές. Δρομολόγια των σιδηροδρόμων ακυρώθηκαν.