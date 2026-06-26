Τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν την Ιαπωνία με κίνδυνο να ενωθούν, ακυρώθηκαν 100 και πλέον πτήσεις
Τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν την Ιαπωνία με κίνδυνο να ενωθούν, ακυρώθηκαν 100 και πλέον πτήσεις
Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους κάποιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, εξαιτίας κινδύνων πλημμυρών ή κατολισθήσεων
Πάνω από εκατό πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα καθώς δυο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν το αρχιπέλαγος της Ιαπωνίας, όπου οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους κάποιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, εξαιτίας κινδύνων πλημμυρών ή κατολισθήσεων.
Η καταιγίδα Μεκχάλα, με ριπαίους ανέμους ως και 144 χιλιομέτρων την ώρα κατά μετεωρολόγους, αναμένεται εντός ωρών, ενώ ισχυρές βροχές πλήττουν ήδη τομείς της νότιας και της δυτικής Ιαπωνίας.
Αναμένεται να κινηθεί κατά μήκος των νησιών Κιούσου και Σικόκου το σαββατοκύριακο· κατόπιν, δεν αποκλείεται να ενωθεί με την καταιγίδα Χίγκος, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση, στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Αν πράγματι οι δυο καταιγίδες ενωθούν, ενδέχεται να εμφανιστεί το φαινόμενο Φουτζιουάρα, που καθιστά πολύ δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ισχύ και την κατεύθυνση της νέας.
Οι εταιρείες Japan Airlines και All Nippon Airways ακύρωσαν αντιστοίχως 70 και 50 πτήσεις, που θα κατευθύνονταν προς ή θα αναχωρούσαν από τους νομούς Οκινάουα και Καγόσιμα.
Στον νομό Κιότο συστήθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις αρχές, που φοβούνται ότι θα γίνουν κατολισθήσεις.
Στο Κιότο και στην Οσάκα ανακοινώθηκε ότι το επίπεδο των υδάτων στα κυριότερα ποτάμια ανεβαίνει και απευθύνθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να επαγρυπνούν για το ενδεχόμενο πλημμυρών.
Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις ακύρωσαν την πρώτη προβλεπόμενη πτήση V-22 Osprey με προορισμό τη νήσο Μιγιάκο, στο πλαίσιο κοινών γυμνασίων με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
Η καταιγίδα Μεκχάλα, με ριπαίους ανέμους ως και 144 χιλιομέτρων την ώρα κατά μετεωρολόγους, αναμένεται εντός ωρών, ενώ ισχυρές βροχές πλήττουν ήδη τομείς της νότιας και της δυτικής Ιαπωνίας.
Αναμένεται να κινηθεί κατά μήκος των νησιών Κιούσου και Σικόκου το σαββατοκύριακο· κατόπιν, δεν αποκλείεται να ενωθεί με την καταιγίδα Χίγκος, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση, στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Heavy rain has triggered landslide warnings for parts of Japan as Tropical Storm Mekkhala approaches Okinawa. Another storm is expected to near eastern Japan on Saturday, with some regions forecast to receive up to 200 mm of rain in 24 hours.— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 26, 2026
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Αν πράγματι οι δυο καταιγίδες ενωθούν, ενδέχεται να εμφανιστεί το φαινόμενο Φουτζιουάρα, που καθιστά πολύ δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ισχύ και την κατεύθυνση της νέας.
Οι εταιρείες Japan Airlines και All Nippon Airways ακύρωσαν αντιστοίχως 70 και 50 πτήσεις, που θα κατευθύνονταν προς ή θα αναχωρούσαν από τους νομούς Οκινάουα και Καγόσιμα.
Στον νομό Κιότο συστήθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις αρχές, που φοβούνται ότι θα γίνουν κατολισθήσεις.
A Level 4 Flood Danger Warning has been in effect for the Kamo River and Takano River in Kyoto City, Kyoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/o9OiRDniM0— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 26, 2026
Στο Κιότο και στην Οσάκα ανακοινώθηκε ότι το επίπεδο των υδάτων στα κυριότερα ποτάμια ανεβαίνει και απευθύνθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να επαγρυπνούν για το ενδεχόμενο πλημμυρών.
Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις ακύρωσαν την πρώτη προβλεπόμενη πτήση V-22 Osprey με προορισμό τη νήσο Μιγιάκο, στο πλαίσιο κοινών γυμνασίων με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
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