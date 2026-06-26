Ισόβια για τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου το 2024

Ένα αγόρι εννέα ετών και πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σοκαριστική επίθεση