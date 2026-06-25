Το Ιράν αμφισβητεί το σχέδιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την ασφαλή απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι μόνο οι θαλάσσιοι διάδρομοι που εγκρίνει η ίδια μπορούν να χρησιμοποιούνται, ενώ ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εφαρμόζει σχέδιο σταδιακής εξόδου περίπου 600 πλοίων από τον Περσικό Κόλπο