Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Το Ιράν αμφισβητεί το σχέδιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την ασφαλή απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν αμφισβητεί το σχέδιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την ασφαλή απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Η Τεχεράνη δηλώνει ότι μόνο οι θαλάσσιοι διάδρομοι που εγκρίνει η ίδια μπορούν να χρησιμοποιούνται, ενώ ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εφαρμόζει σχέδιο σταδιακής εξόδου περίπου 600 πλοίων από τον Περσικό Κόλπο
Νέο πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ανοίγει η αντίδραση του Ιράν στο έκτακτο σχέδιο που εφαρμόζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) για την αποχώρηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο.
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τις προσωρινές διαδρομές που σχεδιάστηκαν από τον IMO χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές. Όπως υποστηρίζουν, η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μέσω των θαλάσσιων διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη.
Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι κάθε άλλη πορεία θεωρείται επικίνδυνη, ενώ καλούν όλα τα πλοία να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις μέσω του διεθνούς ναυτιλιακού καναλιού VHF Channel 16. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι πλοία, που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με παρεμβάσεις των ιρανικών αρχών.
Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο, κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα επιχειρεί να αποσυμφορήσει την περιοχή, μετά την πρόσφατη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
Εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας επισημαίνουν ότι, παρά την εφαρμογή του σχεδίου του IMO, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Η αυξημένη συγκέντρωση πλοίων σε περιορισμένο θαλάσσιο χώρο και η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή αυξάνουν τις επιχειρησιακές προκλήσεις.
Όπως σημειώνουν αναλυτές, κάθε πλοιοκτήτης και κάθε πλοίαρχος εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να αξιολογούν ξεχωριστά τους κινδύνους πριν από κάθε ταξίδι, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ μπορούν να μεταβληθούν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τις προσωρινές διαδρομές που σχεδιάστηκαν από τον IMO χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές. Όπως υποστηρίζουν, η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μέσω των θαλάσσιων διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη.
Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι κάθε άλλη πορεία θεωρείται επικίνδυνη, ενώ καλούν όλα τα πλοία να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις μέσω του διεθνούς ναυτιλιακού καναλιού VHF Channel 16. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι πλοία, που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με παρεμβάσεις των ιρανικών αρχών.
Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο, κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα επιχειρεί να αποσυμφορήσει την περιοχή, μετά την πρόσφατη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
Εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας επισημαίνουν ότι, παρά την εφαρμογή του σχεδίου του IMO, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Η αυξημένη συγκέντρωση πλοίων σε περιορισμένο θαλάσσιο χώρο και η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή αυξάνουν τις επιχειρησιακές προκλήσεις.
Όπως σημειώνουν αναλυτές, κάθε πλοιοκτήτης και κάθε πλοίαρχος εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να αξιολογούν ξεχωριστά τους κινδύνους πριν από κάθε ταξίδι, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ μπορούν να μεταβληθούν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
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