Σε ανθρώπινο λάθος φέρεται να οφείλεται η μετωπική δύο τρένων στη Δανία, πέντε τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, βίντεο και φωτογραφίες

GRAVE ACCIDENTE FERROVIARIO EN DINAMARCA



Dos trenes chocaron de frente al norte de Copenhague.



El impacto ocurrió en una línea entre Hillerød y Kagerup, con 38 personas a bordo. Hay 17 heridos, cinco en estado grave.#Hillerød #Kagerup#Copenhague #Denmark pic.twitter.com/ttPQJVHNS1 — Mario Moray | mariomoray.tv (@mariomoraytv) April 23, 2026

⚡️ Two trains collided in Denmark: at least 17 people injured, — The Guardian



The incident occurred on a railway line north of Copenhagen. Four of the injured are reported to be in critical condition. pic.twitter.com/mlpZajqFog — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026

Σοκαρισμένη η δήμαρχος

Μετέφεραν συνολικά 37 επιβάτες, διευκρίνισε η αστυνομία. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και τα συνεργεία διάσωσης ολοκλήρωσαν το έργο τους στη διάρκεια του πρωινού, έπειτα από ισχυρή κινητοποίηση της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασθενοφόρων.Η κοινότητα Χίλεροντ ενεργοποίησε υπηρεσία βοήθειας για να φιλοξενήσει επιβάτες που δεν τραυματίστηκαν και συγγενείς τους.«Είκοσι ένα άτομα παρουσιάστηκαν στο κέντρο, οι περισσότεροι ήταν από το τρένο που ερχόταν από τον βορρά και πήγαιναν στη δουλειά (...) Ήταν ανάστατοι από αυτό που συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μίκαελ Γιόργκεν Πέντερσεν, συντονιστής των υπηρεσιών διάσωσης της κοινότητας.Τεχνικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο σημείο από την αστυνομία και η περίμετρος έχει αποκλειστεί.«Βρισκόμαστε στο σημείο της συγκέντρωσης των απαραίτητων πληροφοριών για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Υπάρχουν ως εκ τούτου αυτή την ώρα, και θα υπάρξουν ακόμη για ένα διάστημα, πολλές έρευνες», στην προσπάθεια να δούμε πιο καθαρά, δήλωσε ο Μόρτεν Κάαρε Πέντερσεν, ο αρμόδιος αστυνομικός για την περιοχή, στη συνέντευξη Τύπου.Από την πλευρά της, η δήμαρχος της γειτονικής πόλης Γκρίμπσκοφ Τρίνε Έγκετβεντ δήλωσε «σοκαρισμένη» σε μήνυμα στο X. Διευκρίνισε πως ορισμένοι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.«Πολλοί κάτοικοι του Γκρίσμκοφ, εργαζόμενοι και μαθητές παίρνουν αυτό το τρένο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται εντατικά και προσπαθούμε, στο κεντρικό επίπεδο, να σχηματίσουμε μία ακριβή ιδέα του τι έχει συμβεί και να φροντίσουμε ώστε όλοι να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται», είπε.Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς.Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2025, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.