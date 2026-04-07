Γαλλία: Τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός ο οδηγός και 27 τραυματίες
Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε την ζωή του κατά την σύγκρουση του τρένου του με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στην βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία.


Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.

Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον αύριο το βράδυ.
