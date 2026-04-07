Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Γαλλία: Τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός ο οδηγός και 27 τραυματίες
Ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος
Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε την ζωή του κατά την σύγκρουση του τρένου του με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στην βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.
Το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία.
Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.
Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον αύριο το βράδυ.
ALERTE - Le conducteur d'un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB— Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα