Τραμπ μετά την επίθεση του Ιράν σε διυλιστήριο στη Χάιφα: Η απάντησή μας έρχεται σύντομα
Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά στη New York Post για «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη και προειδοποιεί για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, εάν δεν υπάρξει συμφωνία «σε περίπου μία εβδομάδα»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν και τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ότι η αμερικανική απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών θα έρθει «σύντομα», μετά το πυραυλικό πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισραήλ στη Χάιφα.
Μιλώντας στην εφημερίδα New York Post, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ παράλληλα κάλεσε την ιρανική ηγεσία να προχωρήσει σε συμφωνία πριν, όπως ανέφερε, «είναι πολύ αργά». «Θα δείτε σύντομα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση της Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, το Ιράν επέκτεινε τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης στο Κουβέιτ, ενώ η πυραυλική επίθεση στη βόρεια ισραηλινή πόλη της Χάιφα προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα διαπιστώσει εντός της επόμενης εβδομάδας εάν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. «Θα το διαπιστώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ενημέρωση «σε περίπου μία εβδομάδα».
Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι έχει συντελεστεί δραστική αλλαγή στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι η παλαιά ηγετική ομάδα έχει αντικατασταθεί από νέα πρόσωπα, τα οποία – όπως είπε – εμφανίζονται πιο πρόθυμα να συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. «Υπήρξε πλήρης αλλαγή καθεστώτος, καθώς οι προηγούμενες δομές δεν υπάρχουν πλέον και πλέον έχουμε να κάνουμε με μια εντελώς νέα ομάδα ανθρώπων», δήλωσε. «Μέχρι στιγμής, εμφανίζονται πολύ πιο λογικοί».
Ερωτηθείς εάν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με προηγούμενες ηγεσίες που θεωρούνταν αντίπαλοι των ΗΠΑ, απάντησε: «Σχεδόν. Οι άλλοι έχουν όλοι πεθάνει».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σημειώνοντας ότι δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου. «Κανείς δεν έχει ακούσει νέα του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι φέρεται να είναι «σοβαρά τραυματισμένος». Σε ερώτηση για το εάν βρίσκεται εν ζωή, απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα