Πλάνα από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου παρουσία Τραμπ και Γκιλφόιλ δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, δείτε βίντεο

«Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America», ακούγεται να εκφωνεί ο αρχιεπίσκοπος της Αμερικής Ελπιδοφόρος, ενώ στέκεται δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Greek Independence Day Celebration at the White House: Postcard Edition 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/OeGsG0qhFi — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026 Εορτασμός της Ελληνικής Επετείου της Ανεξαρτησίας στο Λευκό Οίκο: Έκδοση καρτ-ποστάλ», έγραψε σε ανάρτησή του ο επίσημος λογαριασμός του



Στη δημοσιότητα έδωσε ο Λευκός Οίκος πλάνα από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, όπου το παρών έδωσαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ , και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος , ο οποίος ακούγεται να εκφωνεί τη χαρακτηριστική φράση «».», έγραψε σε ανάρτησή του ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στα social media.Στο βίντεο αποτυπώνονται οι διάφορες λιχουδιές που βρίσκονται τοποθετημένες πάνω στο τραπέζι και τα ποτά που δρόσισαν τους επίτιμους καλεσμένους.Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης επικρατούσε ένα ιδιαίτερα ένθερμο κλίμα με πολλές στιγμές γέλιου και χαράς.Χαρακτηριστικό ήταν το καθολικό χειροκρότημα που ακούστηκε στην αίθουσα του Λευκού Οίκου μετά την ομιλία του Τραμπ, ο οποίος στο τέλος φαίνεται να έχει μία θερμή χειραψία με τον αρχιεπίσκοπο.Η τελετή συνοδεύτηκε υπό τους ήχους μουσικής ορχήστρας.Στη μέση περίπου του βίντεο ξεχωρίζει και η καθιερωμένη διακήρυξη για την 25η Μαρτίου με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ , που επισημαίνει τα παράλληλα στοιχεία ανάμεσα στην Ελληνική και την Αμερικανική Επανάσταση.Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη στερεότυπη διατύπωση, ανακήρυξε «την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και της Αμερικανικής Δημοκρατίας» και κάλεσε τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών «να τιμήσει την ημέρα αυτή με κατάλληλες τελετές και εκδηλώσεις».«Στην Εθνική Εορτή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά της δεσποτικής κυριαρχίας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στο αρχαίο έδαφός του και επανέφερε τη θέση που του αρμόζει ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού», αναφέρει καταρχάς η διακήρυξη.Όπως προσθέτει, «πολύ πριν η χώρα μας αναλάβει τη σκυτάλη της ελευθερίας πριν από 250 χρόνια, το θαύμα της αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου στους πολίτες παραχωρήθηκε άμεση φωνή στο πεπρωμένο της χώρας τους. Αυτό το πνεύμα στήριξε τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια αιώνων κατοχής και δυσκολιών στα χέρια ξένων ηγεμόνων.Με σκληροτράχηλη γενναιότητα, υπερηφάνεια για το παρελθόν τους και εμπιστοσύνη στο μέλλον τους, ξεκίνησαν μια επανάσταση στις 25 Μαρτίου 1821, μπαίνοντας σε έναν ευγενή αγώνα που έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής διακυβέρνησης που τους είχε δέσει για αιώνες. Για σχεδόν μια δεκαετία, η ελευθερία τους σφυρηλατήθηκε με επιτυχία στη φλογερή ζέστη της σύγκρουσης και της θυσίας, υποστηριζόμενη από την πίστη τους στην αιώνια αλήθεια ότι κάθε έθνος είναι προικισμένο με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης».Ο Λευκός Οίκος προχωρά ακόμη και σε παραλληλισμούς: «Όπως και η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και στηρίζονται από πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας αποτελούν ιερό μας κληρονομικό δικαίωμα. Η ιστορία των δύο εθνών μας μαρτυρά ότι ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία για να εγκαθιδρύσει μια πραγματικά δίκαιη κυβέρνηση, να υπερασπιστεί την κληρονομιά του με κάθε κόστος και να εξασφαλίσει τα οφέλη της ελευθερίας για τον εαυτό του και τα παιδιά του».

