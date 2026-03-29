Έφτασαν στην Κούβα δύο πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια

Δύο ιστιοφόρα που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα έφθασαν το Σάββατο στην Αβάνα έπειτα από ταξίδι μιας εβδομάδας από το Μεξικό, κατά τη διάρκεια του οποίου χάθηκε η επικοινωνία με τα πληρώματα, γεγονός που οδήγησε σε επιχείρηση έρευνας.Το «Friend Ship» και το «Tiger Moth» με συνολικά εννέα επιβαίνοντες, είχαν εξαφανιστεί μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου. Τελικά εθεάθησαν να πλέουν στ' ανοικτά της Αβάνας της Κούβας με κατεύθυνση το λιμάνι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.Τα πλοία μεταφέρουν τα τελευταία φορτία της νηοπομπής «Nuestra America» («Η Αμερική μας»), μιας διεθνούς ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας που έχει παραδώσει βοήθεια στην Κούβα, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός στις εισαγωγές πετρελαίου επιδεινώνει την ενεργειακή και οικονομική κρίση στο νησί.