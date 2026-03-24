Στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια έφθασε στην Κούβα, δείτε βίντεο
Το πρώτο σκάφος ενός ανθρωπιστικού στολίσκου που μεταφέρει ιατρικές προμήθειες, τρόφιμα και φωτοβολταϊκά έφθασε σήμερα στην Κούβα, που έχει βυθιστεί σε ενεργειακή κρίση η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.
Το σκάφος είναι μέρος μιας επιχείρησης που έχει οργανωθεί από έναν διεθνή συνασπισμό κινημάτων, συνδικαλιστών, βουλευτών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και προσωπικοτήτων.
Το αλιευτικό Maguro εισήλθε στο λιμάνι της Αβάνας με καθυστέρηση τριών ημερών σε σχέση με το πρόγραμμα, αφού χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ισχυρούς ανέμους και ρεύματα και έναν κινητήρα που υπερθερμαινόταν κατά διαστήματα.
Η άφιξη άλλων δύο σκαφών αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.
Κατά την προσέγγιση στο λιμάνι και στις οχυρώσεις του που ανάγονται στην εποχή της αποικιοκρατίας, οι ακτιβιστές ανέβηκαν στο κατάστρωμα του σκάφους, που βαφτίστηκε συμβολικά "Gramma 2.0" σε ανάμνηση του σκάφους που είχε χρησιμοποιηθεί από την ομάδα των ανταρτών υπό τον Φιντέλ Κάστρο για να ξεκινήσει την επανάσταση το 1956.
Οι πρώτες αποστολές προμηθειών έφθασαν αεροπορικώς από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της αεροπορικής και θαλάσσιας αποστολής "Nuestra America" ("Η δική μας Αμερική"), που έχει στόχο τη διοχέτευση 50 τόνων βοήθειας προς το νησί.
Η χώρα έχει υποστεί επτά γενικές διακοπές ρεύματος από τα τέλη του 2024, εκ των οποίων η μία την περασμένη εβδομάδα, λόγω των πεπαλαιωμένων θερμοηλεκτρικών σταθμών και της έλλειψης καυσίμων.
Η κρίση επιδεινώθηκε από την αναστολή παραδόσεων πετρελαίου με προέλευση τη Βενεζουέλα μετά την απομάκρυνση από την εξουσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη διάρκεια επιχείρησης που διενήργησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.
Η Ουάσινγκτον απειλεί επίσης να επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που πουλάνε καύσιμα στο νησί.
Εκτός από τις καθημερινές και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος που υφίστανται οι Κουβανοί, η τιμή των καυσίμων έχει φθάσει στα ύψη, τα δημόσια μέσα μεταφοράς σπανίζουν και τα απορριμματοφόρα έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν, με αποτέλεσμα σωροί σκουπιδιών να συσσωρεύονται στους δρόμους.
Φωτογραφία: Reuters
"Trump thinks he can do anything, but the people are stronger."— BreakThrough News (@BTnewsroom) March 24, 2026
The first Nuestra América flotilla vessel arrived in Cuba Tuesday with 14 tons of food and medicine and 73 solar panels. @ldejesusreyes reports from Havana. pic.twitter.com/7WvuEaYCJE
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα