Συντρίμμια πυραύλου σκάνε σε αυτοκινητόδρομο στο Ισραήλ, μπροστά από αυτοκίνητο που δεν πρόλαβε να φρενάρει, δείτε το βίντεο
Από θαύμα σώθηκαν η οδηγός και ο γιος της που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο πέρασε πάνω από το σημείο που έσκασαν τα συντρίμμια

Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή της πτώσης συντριμμιών από αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε αυτοκινητόδρομο στην περιφέρεια του Τελ Αβίβ, ενώ το όχημα περνούσε από το σημείο, με την οδηγό να μην αντιδρά εγκαίρως και να συνεχίζει τη πορεία της.

Στο βίντεο φαίνεται ένα κομμάτι από τον διαλυμένο πύραυλο να πέφτει ξαφνικά στον δρόμο, σηκώνοντας πυκνό καπνό, καθώς το όχημα που καταγράφει το περιστατικό περνάει από το σημείο. Ένα άλλο όχημα που κινούνταν παράλληλα, πρόλαβε κι έκανε έναν ελιγμό για να απομακρυνθεί και να συνεχίσει την πορεία του.



Στην καταγραφή ακούγονται φωνές από το εσωτερικό του οχήματος, με τον συνοδηγό να λέει τρομοκρατημένη: «Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Μαμά, σταμάτα». Η οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην αντιδρά εγκαίρως, καθώς το όχημα περνά από το σημείο που έπεσαν τα συντρίμμια.


Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

Best of Network

Δείτε Επίσης