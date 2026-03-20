Συντρίμμια πυραύλου σκάνε σε αυτοκινητόδρομο στο Ισραήλ, μπροστά από αυτοκίνητο που δεν πρόλαβε να φρενάρει, δείτε το βίντεο
Από θαύμα σώθηκαν η οδηγός και ο γιος της που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο πέρασε πάνω από το σημείο που έσκασαν τα συντρίμμια
Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή της πτώσης συντριμμιών από αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε αυτοκινητόδρομο στην περιφέρεια του Τελ Αβίβ, ενώ το όχημα περνούσε από το σημείο, με την οδηγό να μην αντιδρά εγκαίρως και να συνεχίζει τη πορεία της.
Στο βίντεο φαίνεται ένα κομμάτι από τον διαλυμένο πύραυλο να πέφτει ξαφνικά στον δρόμο, σηκώνοντας πυκνό καπνό, καθώς το όχημα που καταγράφει το περιστατικό περνάει από το σημείο. Ένα άλλο όχημα που κινούνταν παράλληλα, πρόλαβε κι έκανε έναν ελιγμό για να απομακρυνθεί και να συνεχίσει την πορεία του.
Στην καταγραφή ακούγονται φωνές από το εσωτερικό του οχήματος, με τον συνοδηγό να λέει τρομοκρατημένη: «Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Μαμά, σταμάτα». Η οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην αντιδρά εγκαίρως, καθώς το όχημα περνά από το σημείο που έπεσαν τα συντρίμμια.
🇮🇱 Highway 431 — a close call. Debris or rocket fragment lands right next to the road.— Market Intelligence (@MarketIntl_) March 20, 2026
Luck. Pure luck. 👀💥#Israel #Highway431 #Iran #MiddleEast #Geopolitics #BreakingNews #War pic.twitter.com/7uMyp6sMrW
Additional footage from Route 431 in central Israel shows a fragment from an Iranian missile striking the highway directly in front of a moving vehicle earlier this week. pic.twitter.com/b7Awses7iA— 🌍 Breaking News of the Day (@BNOfTheDay) March 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα