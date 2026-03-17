Τουλάχιστον 400 νεκροί σε βομβαρδισμό κέντρου απεξάρτησης στο Αφγανιστάν, ασθενείς καίγονταν στα κρεβάτια τους



Αρνείται πως στόχευε το κέντρο το Πακιστάν



Ζητά έρευνα ο ΟΗΕ



Το «στρατόπεδο της ελπίδας»

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δημοσίευσε στο X τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «με ακρίβεια και αποκλειστικά εναντίον εκείνων των υποδομών που χρησιμοποιεί το καθεστώς των Αφγανών Ταλιμπάν για να υποστηρίξει τους πολυάριθμους τρομοκράτες που ενεργούν για λογαριασμό του».Η Ινδία καταδίκασε την επίθεση στο κέντρο απεξάρτησης. Η Κίνα, η οποία έχει προσπαθήσει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, προέτρεψε τις δύο κυβερνήσεις να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.Στο μεταξύ, ο ΟΗΕ ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Thameen Al-Kheetan, είπε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι η «τραγική έκρηξη» πρέπει να διερευνηθεί άμεσα, ανεξάρτητα και με διαφάνεια. «Τα θύματα και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση», πρόσθεσε.Ο εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος» από τις αναφορές για τις αεροπορικές επιδρομές και τα θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. «Καλώ τα εμπλεκόμενα μέρη να αποκλιμακώσουν την ένταση, να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων και των πολιτικών στόχων, όπως τα νοσοκομεία», σημείωσε.Το κέντρο απεξάρτησης είχε ιδρυθεί το 2016 στις εγκαταστάσεις μιας παλιάς στρατιωτικής βάσης του ΝΑΤΟ. Είχε περιθάλψει εκατοντάδες άτομα, παρέχοντάς τους επαγγελματική κατάρτιση, όπως ραπτική και ξυλουργική, για να βρουν εργασία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι ντόπιοι το αποκαλούσαν Omid Camp, ή «στρατόπεδο της ελπίδας», αν και η επίσημη ονομασία του ήταν Νοσοκομείο Θεραπείας Τοξικομανίας Ibn Sina.Υπενθυμίζεται πως οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία το Αφγανιστάν το 2021, καθώς οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ απέσυραν τις δυνάμεις τους στο τέλος ενός πολέμου δύο δεκαετιών. Έκτοτε, έχουν επιβάλει την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο στην καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων περιορισμών για τις γυναίκες και τα κορίτσια, οι οποίες εξακολουθούν να αποκλείονται από πολλές θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση και τους περισσότερους δημόσιους χώρους.Η σύγκρουση, η οποία κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο όταν το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν, είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ μεταξύ των γειτόνων που μοιράζονται σύνορα μήκους 2.600 χιλιομέτρων. Ωστόσο, έχει παραβλεφθεί, καθώς οι κυβερνήσεις του κόσμου επικεντρώνονται στον κλιμακούμενο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.