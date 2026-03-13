Απίστευτο βίντεο με τουλάχιστον 20 ληστές να σπάνε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια και να αρπάζουν «λεία» 1,4 εκατ. ευρώ σε ένα λεπτό
ΚΟΣΜΟΣ
Κοσμηματοπωλείο Καλιφόρνια Ληστεία Σύλληψη

Το βίντεο από τη ληστεία δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και δείχνει την οργάνωση της ομάδας που αποτελούνταν από περίπου 20 μασκοφόρους που με σφυριά και καλέμια έσπαγαν βιτρίνες

Συμμορία ληστών έκανε γης μαδιάμ κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, αρπάζοντας σε λιγότερο από ένα λεπτό κοσμήματα αξίας άνω του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ.

Το βίντεο από τη ληστεία δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και δείχνει την οργάνωση της ομάδας που αποτελούνταν από περίπου 20 μασκοφόρους. Η ληστεία έγινε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ.

Περιγραφόμενη από τις αρχές ως «κατάληψη μαφιόζικου τύπου», η ληστεία έγινε όταν μία σειρά οχημάτων σταμάτησε έξω από το κοσμηματοπωλείο με οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν τρέχοντας με βαριοπούλες στο κατάστημα.

Με σακίδια και κρατώντας σφυριά και καλέμια, οι ληστές έσπασαν τις γυάλινες βιτρίνες με τρομακτική ταχύτητα και άρπαξαν περίπου το 75% με 80% των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την New York Post. Μέσα σε περίπου 70 δευτερόλεπτα άρπαξαν τη λεία τους που ξεπερνά το 1,4 εκατ. ευρώ και διέφυγαν με τα αυτοκίνητα που τους περίμεναν από έξω. Το βίντεο δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα East Bay Times.

Video shows smash-and-grab robberies at Fremont, San Ramon jewelry stores

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους ήταν κλεμμένα οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη τους μέσω καμερών ασφαλείας. Ωστόσο περιπολικό καταδίωξε ένα ΙΧ το οποίο παραβίασε STOP, ερυθρούς σηματοδότες και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς ηλικίας 19-20 ετών. Από αυτούς οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η υπόθεση δεν έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια.
