Μερτς κατά Τραμπ για την χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων στη Ρωσία: «Είναι λάθος, η G7 τον πίεσε να μην το κάνει»
Ο Γερμανός Καγκελάριος επέκρινε την απόφαση της Ουάσινγκτον να άρει προσωρινά τις κυρώσεις στη Ρωσία, ενώ επανέλαβε τις ανησυχίες του για τη στρατηγική των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς άσκησε κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να άρει προσωρινά ορισμένες κυρώσεις στη Ρωσία για να μειώσει τις τιμές ενέργειας εν μέσω των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
«Θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος», δήλωσε ο Μερτς, μιλώντας δίπλα στον Νορβηγό Πρωθυπουργό Γιόνας Γκάρ Στόρε. «Υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές, αλλά όχι πρόβλημα με την προσφορά. Και σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να μάθω ποιοι άλλοι παράγοντες οδήγησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να πάρει αυτή την απόφαση».
Ο Μέρτς ανέφερε ότι η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης προκάλεσε έκπληξη το πρωί της Παρασκευής, καταρρίπτοντας τις ελπίδες του ότι η Ουάσινγκτον θα απέφευγε να πάρει τέτοια μέτρα, καθώς άλλα μέλη της G7 είχαν ενθαρρύνει έντονα τον Τραμπ να μην χαλαρώσει την πίεση στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της κοινής τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη.
«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στο Ιράν για να αδυνατίσει την Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς. «Ούτε θα επιτρέψουμε στη Μόσχα να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ στη ανατολική πτέρυγα και εδώ στον βορρά».
Ο Καγκελάριος τόνισε ότι η Γερμανία, μαζί με τους εταίρους της στη G7 και το Ισραήλ, εργάζεται για το τέλος του πολέμου. Επίσης, επανέλαβε τους φόβους του ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διαθέτουν στρατηγική για την κατάληξη του πολέμου.
Με αφορμή την εκρηκτική αύξηση των τιμών ενέργειας, ο Μερτς μίλησε και για την απελευθέρωση διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι «θα βοηθήσει να μετριαστούν οι τιμές ενέργειας σε κάποιο βαθμό».
