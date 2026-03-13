Αυτός είναι ο Γάλλος ανθυπασπιστής που σκοτώθηκε μετά από επίθεση drone στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Αυτός είναι ο Γάλλος ανθυπασπιστής που σκοτώθηκε μετά από επίθεση drone στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Γαλλίας, Φαμπιέν Μαντόν, δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του ανθυπασπιστή Αρνό Φριόν του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς που το βράδυ της Πέπμτης (12/3) έχασε τη ζωή του

Αυτός είναι ο Γάλλος ανθυπασπιστής που σκοτώθηκε μετά από επίθεση drone στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Γαλλίας, Φαμπιέν Μαντόν, δημοσίευσε φωτογραφία του Ανθυπασπιστή Αρνό Φριόν του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς που το βράδυ της Πέμπτης (12/3) έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με drone στην περιοχή του Αρμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ άλλοι έξι στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Όπως τονίζει ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Γαλλίας ο Φριόν «συμμετείχε σε δράσεις εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προς όφελος των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων».

«Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις υποκλίνονται μπροστά στη μνήμη και την αφοσίωσή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους συγγενείς του και τους συναδέλφους του από το 7ο τάγμα αλπικών κυνηγών».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Γαλλίας στο Χ:

«Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε η ανακοίνωση του θανάτου του ανθυπασπιστή Αρνό Φριόν, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά στο Ερμπίλ του Ιράκ μετά από επίθεση με drone.

Συμμετείχε σε δράσεις εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προς όφελος των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων.

Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις υποκλίνονται μπροστά στη μνήμη και την αφοσίωσή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους συγγενείς του και τους συναδέλφους του από το 7ο τάγμα αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς.

Συμμεριζόμαστε, επίσης, τον πόνο των συντρόφων του που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της φονικής επίθεσης».

Το μήνυμα του Μακρόν

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση και δήλωσε ότι ο ανθυπασπιστής Φριόν «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υπογράμμισε πως «ο πόλεμος στο Ιράκ δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις», τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού της ζωής των στρατιωτών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στο Χ:

«Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, πέθανε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην περιοχή Αρμπίλ του Ιράκ.

Στην οικογένειά του, στους αδελφούς του στα όπλα, θέλω να εκφράσω όλη την αγάπη και την αλληλεγγύη της χώρας.

Αρκετοί από τους στρατιώτες μας τραυματίστηκαν. Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό τους και των οικείων τους.

Αυτή η επίθεση εναντίον των δυνάμεών μας που συμμετέχουν στον αγώνα κατά του Daech από το 2015 είναι απαράδεκτη.

Η παρουσία τους στο Ιράκ εντάσσεται στο αυστηρό πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Η Γαλλία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της και δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Η Γαλλία διατηρεί στρατεύματα στο Ιράκ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην παγκόσμια συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και για την υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.
