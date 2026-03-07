Ο «στρατός» των φθηνών drones του Ιράν – Γιατί κοστίζουν τόσο λίγο

Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις, η Τεχεράνη διαθέτει δεκάδες χιλιάδες τέτοια drones. Ορισμένες αναλύσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 80.000 μονάδες, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν «στρατό» μη επανδρωμένων επιθετικών συστημάτων. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτά τα drones μπορούν να παραχθούν σε τόσο μεγάλους αριθμούς. Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στο κόστος και στην απλότητα της τεχνολογίας τους.

Το Shahed-136 σχεδιάστηκε με βασική φιλοσοφία τη μαζική παραγωγή και όχι την υψηλή τεχνολογία. Το σώμα του είναι απλό, με τριγωνική πτέρυγα τύπου delta, κατασκευασμένη από σχετικά φθηνά υλικά

