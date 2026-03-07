Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Ο «στρατός» των φθηνών drones του Ιράν – Γιατί κοστίζουν τόσο λίγο
Τα τελευταία χρόνια το Ιράν έχει επενδύσει συστηματικά σε έναν διαφορετικό τύπο στρατιωτικής ισχύος: τα drones καμικάζι. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το Shahed-136, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χρησιμοποιείται εκτενώς στα χτυπήματα των ιρανών...
Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις, η Τεχεράνη διαθέτει δεκάδες χιλιάδες τέτοια drones. Ορισμένες αναλύσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 80.000 μονάδες, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν «στρατό» μη επανδρωμένων επιθετικών συστημάτων. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτά τα drones μπορούν να παραχθούν σε τόσο μεγάλους αριθμούς. Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στο κόστος και στην απλότητα της τεχνολογίας τους.
Το Shahed-136 σχεδιάστηκε με βασική φιλοσοφία τη μαζική παραγωγή και όχι την υψηλή τεχνολογία. Το σώμα του είναι απλό, με τριγωνική πτέρυγα τύπου delta, κατασκευασμένη από σχετικά φθηνά υλικά
