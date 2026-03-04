Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Κατάνια της Σικελίας
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.5 βαθμών έγινε αισθητή στην περιοχή της Κατάνης της Σικελίας, στις 07:05 το πρωί, τοπική ώρα.
Σύμφωνα με εκτίμηση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, το εστιακό βάθος είναι 3,8 χιλιόμετρα. Εκτός από την Κατάνη -όπου πολλοί κάτοικοι κατέβηκαν στους δρόμους-, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας, όπως και στις πόλεις της Μεσίνα (Μεσσήνη) και των Συρακουσών.
Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
🔔#Earthquake (#terremoto) M4.4 occurred 15 km NW of #Catania (#Italy) 12 min ago (local time 07:05:11). More info at:— EMSC (@LastQuake) March 4, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/Ke0A93kecb
🖥https://t.co/mmYt29VNax pic.twitter.com/RcRogzjRGn
