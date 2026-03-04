Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Κατάνια της Σικελίας
Σεισμός τώρα Ιταλία

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Κατάνια της Σικελίας

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Κατάνια της Σικελίας
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.5 βαθμών έγινε αισθητή στην περιοχή της Κατάνης της Σικελίας, στις 07:05 το πρωί, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, το εστιακό βάθος είναι 3,8 χιλιόμετρα. Εκτός από την Κατάνη -όπου πολλοί κάτοικοι κατέβηκαν στους δρόμους-, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας, όπως και στις πόλεις της Μεσίνα (Μεσσήνη) και των Συρακουσών.



Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

