Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Κατάνια της Σικελίας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.5 βαθμών έγινε αισθητή στην περιοχή της Κατάνης της Σικελίας, στις 07:05 το πρωί, τοπική ώρα.Σύμφωνα με εκτίμηση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, το εστιακό βάθος είναι 3,8 χιλιόμετρα. Εκτός από την Κατάνη -όπου πολλοί κάτοικοι κατέβηκαν στους δρόμους-, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας, όπως και στις πόλεις της Μεσίνα (Μεσσήνη) και των Συρακουσών.Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ