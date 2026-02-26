Το νέο περιπολικό είναι «πειραγμένο»

Η αστυνομία του Ντουμπάι συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον στόλο της, προσθέτοντας πρόσφατα μια νέα υπερπολυτελή Lamborghini Revuelto. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα έγινε ακόμα πιο ακραία καθώς έβαλαν την Mansory να την βελτιώσει. Πρόκειται για μια εκθαμβωτική κατασκευή, που συνδυάζει τον εκκεντρικό σχεδιασμό της Lamborghini με την ιδιαίτερη αισθητική και τις τεχνικές επεμβάσεις του Mansory.