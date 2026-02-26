Το νέο περιπολικό είναι «πειραγμένο»
ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο περιπολικό είναι «πειραγμένο»

Η αστυνομία στο Ντουμπάι όχι μόνο απέκτησε ακόμα ένα supercar, αλλά έβαλε την Mansory να την βελτιώσει!

Το νέο περιπολικό είναι «πειραγμένο»

Η αστυνομία του Ντουμπάι συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον στόλο της, προσθέτοντας πρόσφατα μια νέα υπερπολυτελή Lamborghini Revuelto. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα έγινε ακόμα πιο ακραία καθώς έβαλαν την Mansory να την βελτιώσει. Πρόκειται για μια εκθαμβωτική κατασκευή, που συνδυάζει τον εκκεντρικό σχεδιασμό της Lamborghini με την ιδιαίτερη αισθητική και τις τεχνικές επεμβάσεις του Mansory.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης