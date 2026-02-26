Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Το νέο περιπολικό είναι «πειραγμένο»
Η αστυνομία στο Ντουμπάι όχι μόνο απέκτησε ακόμα ένα supercar, αλλά έβαλε την Mansory να την βελτιώσει!
Η αστυνομία του Ντουμπάι συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον στόλο της, προσθέτοντας πρόσφατα μια νέα υπερπολυτελή Lamborghini Revuelto. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα έγινε ακόμα πιο ακραία καθώς έβαλαν την Mansory να την βελτιώσει. Πρόκειται για μια εκθαμβωτική κατασκευή, που συνδυάζει τον εκκεντρικό σχεδιασμό της Lamborghini με την ιδιαίτερη αισθητική και τις τεχνικές επεμβάσεις του Mansory.
