Στη Σούδα έρχεται για ανεφοδιασμό το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford
Το αεροπλανοφόρο στη συνέχεια θα πλεύσει προς το Ισραήλ για να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των ΗΠΑ και του Τελ Αβίβ
Στην περιοχή της Σούδας κατευθύνεται το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford όπου θα ανεφοδιαστεί και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ισραήλ, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στο Ιράν και της κλιμάκωσης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με το Zarpanews.gr, το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που απέπλευσε από την Καραϊβική, βρίσκεται ήδη στη Μεσόγειο και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Το αεροπλανοφόρο στη συνέχεια θα πλεύσει προς το Ισραήλ για να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ.
Όπως ανέφερε σε χθεσινό του άρθρο το protothema.gr, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.
Η Ουάσιγκτον δηλώνει προετοιμασμένη να αναλάβει δράση κατά του Ιράν, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει εάν θα διατάξει πλήγματα ή, εφόσον το πράξει, εάν στόχος θα είναι ο περιορισμός του ήδη αποδυναμωμένου πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, η εξουδετέρωση του πυραυλικού της οπλοστασίου ή ακόμη και η αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.
Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ μετακινούν προηγμένα μαχητικά F-35 και F-22 προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται η Wall Street Journal. Το αεροπλανοφόρο Ford, εξοπλισμένο με επιθετικά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, κατευθύνεται επίσης στην περιοχή. Αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, κρίσιμα για τον συντονισμό εκτεταμένων αεροπορικών επιχειρήσεων, βρίσκονται καθ’ οδόν, ενώ πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ήδη αναπτυχθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συγκέντρωση αυτή επιτρέπει στις ΗΠΑ την επιλογή μιας παρατεταμένης, πολυήμερης ή και πολυεβδομαδιαίας αεροπορικής εκστρατείας κατά του Ιράν, αντί ενός μεμονωμένου πλήγματος όπως η επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου, που είχε στοχοποιήσει τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.
