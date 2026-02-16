Τα πολλαπλά μηνύματα Ρούμπιο για το «τέλος της Ιστορίας» στην Ευρώπη, «χρόνια είχα να ακούσω τόσο εμπνευσμένο λόγο» σχολίασε ο Γεωργιάδης
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ περιέγραψε από το Μόναχο τη νέα τάξη πραγμάτων για τον Λευκό Οίκο εμφανιζόμενος ως ο «θεωρητικός» της διοίκησης Τραμπ
Σε πλήρη αντιδιαστολή με την περυσινή εμφάνιση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε πιο ήπιους τόνους, αλλά ταυτόχρονα εμφανίστηκε ως ο «θεωρητικός» της διοίκησης Τραμπ, περιγράφοντας την νέα τάξη πραγμάτων για το Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην πάγια εταιρική σχέση τους με τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά ταυτόχρονα αποτύπωσε το αμερικανικό αίτημα για ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από πλευράς των κρατών-μελών της ΕΕ ως προς το ευρωατλαντικό σύστημα ασφάλειας, περιγράφοντας μια ποιοτική αλλαγή στη διεθνή οργάνωση.
Τέλος στο «τέλος της Ιστορίας»
Παραπέμποντας στο «Τέλος της Ιστορίας» και στον Φράνσις Φουκουγιάμα, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι έχει τελειώσει η εποχή της επικράτησης του μοντέλου της φιλελεύθερης δυτικής δημοκρατίας και της εμβάθυνσης της διεθνούς αλληλεξάρτησης μέσω αυτού (σύστημα στο οποίο εδράστηκε και η δημιουργία της ΕΕ), αντιτείνοντας πως η «νέα εποχή» είναι μια εποχή προβολής σκληρής ισχύος. Κατά τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, οι αλλαγές στο διεθνές σύστημα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και οι διαβεβαιώσεις στο πλέγμα των ευρωατλαντικών σχέσεων προϋποθέτουν και βήματα προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ, από πλευράς της Γηραιάς Ηπείρου.
«Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μην μπει ποτέ στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας δύναμη», τόνισε ο κ. Ρούμπιο, συμπληρώνοντας ακόμη πως "δεν έχουμε κανένα συμφέρον να είμαστε ευγενικοί και συντεταγμένοι φροντιστές της διαχειριζόμενης παρακμής της Δύσης. Δεν επιδιώκουμε να χωρίσουμε αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία».
Την ίδια στιγμή, σε διεθνολογικό επίπεδο, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξήγησε για την μεταπολεμική περίοδο πως «η ευφορία αυτού του θριάμβου μας οδήγησε σε μια επικίνδυνη αυταπάτη: ότι είχαμε εισέλθει, εισαγωγικά, "το τέλος της ιστορίας", ότι κάθε έθνος θα ήταν τώρα μια φιλελεύθερη δημοκρατία, ότι οι δεσμοί που σχηματίζονται από το εμπόριο και μόνο από το εμπόριο θα αντικαθιστούσαν τώρα την εθνικότητα, ότι η παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες».
Ωστόσο, «αυτή ήταν μια ανόητη ιδέα που αγνόησε τόσο την ανθρώπινη φύση όσο και αγνόησε τα διδάγματα πάνω από 5.000 ετών καταγεγραμμένης ανθρώπινης ιστορίας. Και μας κόστισε ακριβά", αποστροφή που σηματοδοτεί την επαναφορά του μοντέλου της Βεστφαλίας, δηλαδή την έμφαση στα έθνη - κράτη. Ιδίως όταν "ορισμένα έθνη προστάτευαν τις οικονομίες τους και επιδοτούσαν τις εταιρείες τους για να υπονομεύσουν συστηματικά τις δικές μας - κλείνοντας τα εργοστάσιά μας, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα των κοινωνιών μας να αποδομούνται, να στέλνουν εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης για το εργατικό δυναμικό και την μεσαία τάξη στο εξωτερικό», συνέχισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ «φωτογραφίζοντας» στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, «το βασικό σημείο της χθεσινής μου ομιλίας παραμένει ότι η σχέση μας με την Ευρώπη δεν είναι απλώς μια στρατιωτική, εμπορική ή εμπορική συμμαχία. Βασίζεται σε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: τους πολιτιστικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς που μοιραζόμαστε ως λαός» ανέφερε ο κ. Ρούμπιο, τείνοντας εκ νέου χείρα φιλίας προς τη Γηραιά Ήπειρο, χωρίς να εγκαταλείπει τους αστερίσκους στη διμερή αυτή σχέση.
The core point of my speech yesterday remains that our relationship to Europe is not just a military, commercial, or trade alliance.— Department of State (@StateDept) February 15, 2026
It is built on something even more important: the cultural, historical, and religious ties that we share as people.@SecRubio pic.twitter.com/B17ltd1AgR
Θερμής, σε κάθε περίπτωση, υποδοχής έτυχε η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με διαδοχικές αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, σχολιάζοντας πως «ειλικρινά έχω χρόνια να ακούσω έναν αξιωματούχο να απευθύνει έναν τόσο εμπνευσμένο λόγο γεμάτο υπεράσπιση Αρχών και με ιδεολογικό και ιστορικό υπόβαθρο. Η χθεσινή αυτή ομιλία του @SecRubioκατατάσσεται στις μεγάλες στιγμές»
February 14, 2026
NATO is collectively stronger when members are individually stronger on the capabilities they bring.@SecRubio pic.twitter.com/CWiZDYJsXb— Department of State (@StateDept) February 15, 2026
Με ακόμη καλύτερους υποτίτλους η ομιλία του @SecRubio @USEmbassyAthens @USAmbassadorGR ιστορική πραγματικά δείτε την pic.twitter.com/g3HsWdsLod— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 15, 2026
Η ιστορική χθεσινή ομιλία στο Μόναχο, του @SecRubio πιστεύω ότι θα γίνει μελλοντικά σημείο αναφοράς. Σας την παραθέτω με Ελληνικούς υποτίτλους διότι αξίζει να την δείτε @USEmbassyAthens pic.twitter.com/KRJZYpSOfu— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 15, 2026
Ειλικρινά έχω χρόνια να ακούσω έναν αξιωματούχο να απευθύνει έναν τόσο εμπνευσμένο λόγο γεμάτο υπεράσπιση Αρχών και με ιδεολογικό και ιστορικό υπόβαθρο. Η χθεσινή αυτή ομιλία του @SecRubio κατατάσσεται στις μεγάλες στιγμές:— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 15, 2026
Here's the full text:
For five centuries, before the…
