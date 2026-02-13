Ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία με το Ιράν μέσα σε ένα μήνα», αλλά στέλνει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου στη Μέση Ανατολή
Τον περασμένο Οκτώβριο, το USS Gerald R. Ford είχε μετακινηθεί από τη Μεσόγειο στην Καραϊβική, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας πριν από την αιφνιδιαστική επιχείρηση στη Βενεζουέλα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την αποστολή του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων με το Ιράν.
Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τον σχεδιασμό και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, η ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς δεύτερη αμερικανική ναυτική δύναμη που ήδη επιχειρεί στην περιοχή, ενισχύοντας την πίεση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται νέος γύρος συνομιλιών με το Ιράν. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν προχώρησαν, παρά τις επαφές που είχαν ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας της Τεχεράνης στο Ομάν και στο Κατάρ, όπου ανταλλάχθηκαν μηνύματα μέσω Αμερικανών διαμεσολαβητών.
Ήδη στην περιοχή βρίσκεται το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από κατευθυνόμενα πυραυλικά αντιτορπιλικά, επιχειρώντας στην Αραβική Θάλασσα. Με την άφιξη του Ford, οι ΗΠΑ θα διαθέτουν δύο αεροπλανοφόρα και τα συνοδευτικά πολεμικά τους πλοία στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας σημαντικά την αποτρεπτική τους ισχύ. Την πληροφορία για την ανάπτυξη μετέδωσαν αρχικά οι New York Times.
Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας σημειώνεται ενώ κράτη του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι μια ενδεχόμενη επίθεση θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο περιφερειακό πόλεμο, σε μια Μέση Ανατολή που παραμένει αποσταθεροποιημένη από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
Στροφή από τη Λατινική Αμερική
Η ανάπτυξη του Ford συνιστά ταχεία επανατοποθέτηση του πλοίου, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο είχε μετακινηθεί από τη Μεσόγειο στην Καραϊβική, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας πριν από αιφνιδιαστική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του τότε Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Η κίνηση αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία έδινε έμφαση στο δυτικό ημισφαίριο.
Το USS Ford απέπλευσε για αποστολή στα τέλη Ιουνίου 2025, γεγονός που σημαίνει ότι το πλήρωμά του θα έχει συμπληρώσει οκτώ μήνες συνεχούς ανάπτυξης μέσα σε δύο εβδομάδες. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η νέα αποστολή στη Μέση Ανατολή, ωστόσο εκτιμάται ότι θα πρόκειται για ασυνήθιστα παρατεταμένη παραμονή.
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Προειδοποιήσεις Τραμπ και πιέσεις Νετανιάχου
Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με την κυβέρνησή του θα ήταν «πολύ τραυματική» για το Ιράν. Οι δύο πλευρές είχαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα. «Υποθέτω μέσα στον επόμενο μήνα, κάπως έτσι», ανέφερε όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα επίτευξης συμφωνίας. «Θα πρέπει να συμβεί γρήγορα. Πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα».
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιμένοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πρέπει να συνεχιστούν.
Ο Νετανιάχου φέρεται να ζητά από την Ουάσιγκτον να πιέσει την Τεχεράνη να περιορίσει το βαλλιστικό της πρόγραμμα και να διακόψει τη στήριξη σε οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.
