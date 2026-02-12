Καταγγελίες φρίκης για το καθεστώς στο Ιράν: Εκτελούν τραυματίες διαδηλωτές σε νοσοκομεία, βιάζουν κορίτσια που κρατούνται

Για καθημερινές εκτελέσεις και σεξουαλική βία κατά κρατούμενων, κάνουν λόγο οι καταγγελίες - Πάνω από 207 εκτελέσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σε αντίθεση με όσα ισχυριζόταν ο Τραμπ

Σοβαρές καταγγελίες για συστηματικές εκτελέσεις αντικαθεστωτικών διαδηλωτών στο Ιράν έρχονται στο φως, με πηγές να υποστηρίζουν ότι δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν ακόμη και σε νοσοκομεία για να σκοτώσουν τραυματίες που νοσηλεύονται.



Σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται η New York Post και η Jerusalem Post, εντός της χώρας διακινούνται σοκαριστικά βίντεο που φέρεται να δείχνουν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να πραγματοποιούν εφόδους σε νοσοκομεία αναζητώντας άτομα που είχαν τραυματιστεί κατά τις διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, στη διάρκεια των οποίων χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν στην καταστολή.



«Ήταν σε νοσοκομεία, με ορούς ή σωλήνες οξυγόνου συνδεδεμένους πάνω τους», ανέφερε μία πηγή για τα θύματα. «Και όταν κοιτάς πιο προσεκτικά, συνειδητοποιείς ότι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Εκτελέστηκαν — τους έδωσαν τη χαριστική βολή — μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.





Άλλη πηγή υποστήριξε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται «καθημερινά», ενώ έκανε λόγο και για εκτεταμένη σεξουαλική βία εις βάρος διαδηλωτών, αναφέροντας ότι «ορισμένα από τα κορίτσια που κρατούνται έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».



Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, πάντως, δεν επιβεβαιώνονται από άλλα ανεξάρτητα μέσα.



Πάνω από 207 εκτελέσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες



Σύμφωνα με την εκστρατεία «No to Execution Tuesdays» στο Ιράν, έναν συνασπισμό πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε 56 φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα, περισσότεροι από 207 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.



Ο Αλί Χεϊνταρί, 20 ετών, που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, ήταν ο πιο πρόσφατος διαδηλωτής που εκτελέστηκε από το κράτος, σύμφωνα με την οργάνωση National Union for Democracy in Iran με έδρα την Ουάσιγκτον.







Η ίδια οργάνωση προειδοποιεί ότι, πέραν όσων έχουν ήδη εκτελεστεί, εκατοντάδες κρατούμενοι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, με πολλούς εξ αυτών να κρατούνται χωρίς δίκαιη διαδικασία ή επίσημη ενημέρωση των οικογενειών τους.







Οι επικεφαλής της εκστρατείας καταγγέλλουν επίσης ότι δικηγόροι και γιατροί που παρείχαν βοήθεια στους διαδηλωτές έχουν στοχοποιηθεί από το καθεστώς. «Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κλίματος καταστολής και δημόσιου εκφοβισμού, το καθεστώς προχώρησε στη σύλληψη δικηγόρων, ιατρών και ιατρικού προσωπικού, γεγονός που υποδηλώνει τον αυξανόμενο φόβο του απέναντι στην θαρραλέα εξέγερση του περασμένου Ιανουαρίου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.





Κόντρα στον ισχυρισμό Τραμπ οι καταγγελίες



Παρά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν είχε αποφασίσει να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών, οι αναφορές δείχνουν ότι οι θανατώσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο της προσπάθειας του καθεστώτος να καταστείλει κάθε μορφή διαφωνίας.







Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι εκτελέσεις, σε συνδυασμό με την αποτυχία του Ιράν να συμφωνήσει σε νέα πυρηνική συμφωνία, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άμεσες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να αντιτείνει ότι μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε ολοκληρωτικό πόλεμο.



Την ίδια ώρα, πολλοί από όσους επλήγησαν από την καταστολή εξακολουθούν να αναμένουν αμερικανική παρέμβαση. «Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένιωσα ελπίδα», ανέφερε μία πηγή, περιγράφοντας τα πυροτεχνήματα που εκτόξευσαν φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές ενόψει της επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης. «Νόμιζα ότι ίσως οι ΗΠΑ είχαν επιτέλους αρχίσει να πλήττουν κυβερνητικά κτίρια. Και μετά η πραγματικότητα με χτύπησε ξανά».