Τραμπ: Εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ να τροφοδοτούνται με ρεύμα από μονάδες άνθρακα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησής του να προμηθεύεται ηλεκτρισμό παραγόμενο από μονάδες που καίνε άνθρακα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του να δώσει εκ νέου ώθηση στη βιομηχανία αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται δαπανηρή, σε παρακμή, και συμβάλλει κατά μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση του πλανήτη.Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχοςκατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένος από ανθρακωρύχους με τα κράνη ασφαλείας τους στα κεφάλια.Το κείμενο δίνει εντολή στο Πεντάγωνο να κλείσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης με την καύση άνθρακα «για να εξασφαλιστεί ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις απαραίτητες για την άμυνα θα έχουν αδιάκοπη τροφοδοσία».Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ειδικά της αιολικής, που θεωρεί ότι δεν είναι αξιόπιστη.Ο άνθρακας είναι «απόλυτα απαραίτητος για την εθνική ασφάλειά μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή υπογραφής. Με την ευκαιρία, αντιπρόσωποι εταιρειών της βιομηχανίας αυτής του απέμειναν τον τίτλου του μεγαλύτερου «υπερασπιστή του άνθρακα».Ο άνθρακας, με την καύση του οποίου συνεχίζει να παράγεται από το ένα τρίτο του ηλεκτρισμού που καταναλώνεται παγκοσμίως, συμβάλλει κατά μείζονα τρόπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, λόγω των εκλύσεων CO2.Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025 να δώσει ώθηση στον τομέα δραστηριότητας αυτόν, φθάνοντας στο σημείο να υποχρεώσει εταιρείες να διατηρήσουν ανοικτούς σταθμούς που επρόκειτο να κλείσουν.Η πολιτική του αντίκειται προς πολιτικές που είχαν εγκριθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και προς την εξέλιξη του τομέα της ενέργειας.Η παραγωγή άνθρακα βρισκόταν σε πτώση στις ΗΠΑ τα τελευταία περίπου δεκαπέντε χρόνια, καθώς αυτή την πηγή ενέργειας αντικαθιστούσαν προοδευτικά μονάδες που λειτουργούν με καύση φυσικού αερίου ή αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές, φθηνότερες και καθαρότερες.Το 2023, ο άνθρακας αντιπροσώπευε έτσι μόνο κάτι περισσότερο από το 16% του συνολικού μείγματος της παραγωγής ενέργειας, από το 50% όπου βρισκόταν το 2000.

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ακυρώσει -αργότερα σήμερα- κείμενο που αποτέλεσε θεμέλιο σειράς πολιτικών στις ΗΠΑ για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, κάτι που πιθανότατα θα έχει επιπτώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια.



ΑΠΕ-ΜΠΕ