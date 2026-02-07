Ντόναλντ Τραμπ: Καταδικάζω το βίντεο για τους Ομπάμα, αλλά δεν έκανα κάποιο λάθος για να ζητήσω συγγνώμη
Ντόναλντ Τραμπ: Καταδικάζω το βίντεο για τους Ομπάμα, αλλά δεν έκανα κάποιο λάθος για να ζητήσω συγγνώμη

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή του πλατφόρμα εικονίζει τον πρώην πρόεδρο και τη σύζυγό του ως πιθήκους - «Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά δεν το είδα» - Ο Λευκός Οίκος απέδωσε το βίντεο σε λάθος υπαλλήλου

Ντόναλντ Τραμπ: Καταδικάζω το βίντεο για τους Ομπάμα, αλλά δεν έκανα κάποιο λάθος για να ζητήσω συγγνώμη
Καταδικάζει μεν, αλλά δεν ζητά συγγνώμη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά το ρατσιστικό βίντεο που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή του πλατφόρμα Truth Social και που δείχνει σαν πιθήκους τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ.

Ο Λευκός Οίκος απέδωσε σε «λάθος ενός υπαλλήλου» την ανάρτηση του ρατσιστικού βίντεο, το οποίο πλέον αποσύρθηκε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως ανέφερε ότι δεν είδε όλο το βίντεο, καθώς δεν του άρεσε, αλλά απορρίπτει κάθε ευθύνη. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θα ζητήσει συγγνώμη, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι δεν έκανα κάποιο λάθος». Δήλωσε ότι είχε παρακολουθήσει μόνο την αρχή του βίντεο και θεώρησε ότι υπάρχει κάτι στο τέλος «που δεν αρέσει στον κόσμο». «Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά δεν το είδα», πρόσθεσε ο Τραμπ. Το γερμανικό πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί με ανεξάρτητο τρόπο η περιγραφή του Τραμπ για τα γεγονότα.

Ερωτηθείς εάν καταδικάζει τα ρατσιστικά κομμάτια του βίντεο, ο Τραμπ απάντησε «Φυσικά και ναι».
