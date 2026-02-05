Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί πατέρας, μητέρα και τα δύο παιδιά τους από διαρροή αερίου στο σπίτι τους
Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί πατέρας, μητέρα και τα δύο παιδιά τους από διαρροή αερίου στο σπίτι τους
Τις αρχές ειδοποίησε ο 23χρονος γιος που εκτιμάται ότι ήταν ο τελευταίος που έχασε τις αισθήσεις του
Τραγικό θάνατο βρήκαν και τα τέσσερα μέλη μιας οικογένειας στην Ιταλία που εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους από διαρροή αερίου στο σπίτι τους στην περιοχή Πορκάρι.
Ο 48χρονος Άρτι Κόλα, που εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής, η 42χρονη σύζυγός του, Γιονίντα, ο 23χρονος γιος τους Χαντζάρ που εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και η 15χρονη κόρη τους Τζέσικα, βρέθηκαν νεκροί το βράδυ της Τετάρτης.
Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης οι αρχές ενημερώθηκαν πιθανότατα από τον 23χρονο ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν ο τελευταίος που έχασε τις αισθήσεις του από τη διαρροή αερίου.
Πατέρας, μητέρα και γιος βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο πάτωμα ενώ η 15χρονη που πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη που έπεσε αναίσθητη, εντοπίστηκε σε κρεβάτι.
Το σενάριο που εξετάζεται είναι η διαρροή να προήλθε από τον λέβητα του σπιτιού.
Κατά τα ιταλικά μέσα η οικογένεια είχε αγοράσει το σπίτι πριν από 1,5 χρόνο και είχε μπει στο κτήριο πριν από μερικούς μήνες.
Σημειώνεται ότι από το αέριο ζαλίστηκαν και τρεις από τους αστυνομικούς που μπήκαν πρώτο στο κτήριο.
Un'intera famiglia è morta per un’intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello… pic.twitter.com/WiJzmTjRHu— La Stampa (@LaStampa) February 5, 2026
