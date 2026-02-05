Αποφυλακίστηκαν 17 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τις δεσμεύσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης

Η σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της αποτυπώνεται το 2026, χρονιά κατά την οποία η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής, με την πιστοποίησή της ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά από το Top Employers Institute.