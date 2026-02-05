Αποφυλακίστηκαν 17 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τις δεσμεύσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα πολιτικοί κρατούμενοι

Αποφυλακίστηκαν 17 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τις δεσμεύσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης

Σύμφωνα με τη Foro Penal, οι απελευθερώσεις αυξάνουν σε 367 τον συνολικό αριθμό από τις 8 Ιανουαρίου – Πάνω από 600 παραμένουν κρατούμενοι

Αποφυλακίστηκαν 17 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τις δεσμεύσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης
Τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν χθες Τετάρτη στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υποσχέθηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό πίεση των ΗΠΑ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου, ανέφερε χθες μη κυβερνητική οργάνωση.

Η ΜΚΟ Foro Penal σημείωσε πως επαλήθευσε 17 απελευθερώσεις κρατουμένων που χαρακτηρίζει πολιτικούς χθες, εξέλιξη που λογαριάζει πως αύξησε σε 367 τον συνολικό αριθμό των προσώπων που αφέθηκαν ελεύθερα από την 8η Ιανουαρίου, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της Αλφρέδο Ρομέρο.



Οι απελευθερώσεις έγιναν σε τέσσερις φυλακές, σε πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ενώ στη χώρα οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι πλέον πάνω από 600, πάντα σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την 8η Ιανουαρίου την απελευθέρωση «μεγάλου αριθμού» κρατουμένων, αλλά η αντιπολίτευση και ΜΚΟ λένε πως γίνονται με το σταγονόμετρο και συγγενείς εγκλείστων συνεχίζουν να κατασκηνώνουν έξω από κέντρα κράτησης.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανήγγειλε την Παρασκευή νόμο που θα προβλέπει γενική αμνηστία και θα συμπεριλαμβάνει κρατούμενους που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς--δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον δικαστικές διώξεις. Το τρέχον διάστημα οι έγκλειστοι αποφυλακίζονται υφ’ όρον.

