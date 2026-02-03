Γαλλία: Έρευνα της εισαγγελίας του Παρισίου στις εγκαταστάσεις του X, εξετάζονται παρεμβάσεις στον αλγόριθμο
Έρευνα στις γαλλικές εγκαταστάσεις του κοινωνικού δικτύου X, ιδιοκτησίας Έλον Μασκ, πραγματοποίησαν την Τρίτη οι γαλλικές αρχές, στο πλαίσιο ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για ζητήματα κυβερνοεγκλήματος, αλγοριθμικών παρεμβάσεων και πιθανής διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού, η οποία κάλεσε σε εθελοντική ακρόαση τον ίδιο τον επιχειρηματία τον Απρίλιο.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η έρευνα διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας Παρισιού, με τη συνδρομή της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής χωροφυλακής και της Europol. Η εισαγγελία διευκρίνισε, επίσης, ότι στο εξής δεν θα δημοσιεύει ανακοινώσεις μέσω της πλατφόρμας X.
«Παράλληλα, έχουν σταλεί κλήσεις για εθελοντικές ακροάσεις στις 20 Απριλίου 2026 στο Παρίσι στον κ. Έλον Μασκ και στην κα Λίντα Γιακαρίνο, υπό την ιδιότητά τους ως de facto και de jure διευθυντές της πλατφόρμας X κατά τη στιγμή των γεγονότων», προσθέτει η εισαγγελία του Παρισιού σε δήλωσή της.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορά που υπέβαλε στις 12 Ιανουαρίου 2025 ο βουλευτής του κόμματος Renaissance - Αναγέννηση, Ερίκ Μποθορέλ. Σε επιστολή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον περσινό Φεβρουάριο, ο Γάλλος βουλευτής εξέφραζε «έντονες ανησυχίες για τις πρόσφατες αλλαγές στους αλγόριθμους της πλατφόρμας, καθώς και για εμφανείς παρεμβάσεις στη διαχείρισή της μετά την εξαγορά από τον Έλον Μασκ».
Παράλληλα, δεύτερη παρόμοια αναφορά κατατέθηκε από υψηλόβαθμο στέλεχος κυβερνοασφάλειας που εργάζεται στη γαλλική δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι αλλαγές στον αλγόριθμο του X είχαν ως αποτέλεσμα την υπερπροβολή «πολιτικού περιεχομένου χαμηλής ποιότητας και ιδιαίτερα προβληματικού χαρακτήρα», προκαλώντας ανησυχία για τη λειτουργία της πλατφόρμας στον δημόσιο διάλογο.
Τις τελευταίες εβδομάδες, στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας έχει βρεθεί και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok, το οποίο ανήκει στο οικοσύστημα του X. Οι αρχές ερευνούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι χρήστες φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη λειτουργία του για τη δημιουργία και διάδοση πορνογραφικού ή ακόμη και παιδικού πορνογραφικού υλικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το Grok κατηγορείται ότι παρήγαγε ή διευκόλυνε τη διασπορά ψευδών βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα, στα οποία εμφανίζονταν γυμνές γυναίκες ή ακόμη και ανήλικοι, που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν υπαρκτά πρόσωπα. Οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στη διάδοση παράνομου περιεχομένου.
Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj— Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026
