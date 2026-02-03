Γαλλία: Έρευνα της εισαγγελίας του Παρισίου στις εγκαταστάσεις του X, εξετάζονται παρεμβάσεις στον αλγόριθμο

Η έρευνα διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας Παρισιού, με τη συνδρομή της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής χωροφυλακής και της Europol