Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τον Ζελένσκι: Τετάρτη και Πέμπτη η νέα τριμερής στο Άμπου Ντάμπι
Στις 4 και 5 Φεβρουαρίου οι νέες διαβουλεύσεις - Είχαν αναβληθεί για τον συντονισμό των συμμετεχόντων
Στο Άμπου Ντάμπι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη ο δεύτερος γύρος των συναντήσεων της τριμερούς ομάδας ασφαλείας Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους ότι ο νέος κύκλος διαβουλεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι, διευκρινίζοντας ότι αρχικά οι συνομιλίες επρόκειτο να διεξαχθούν την 1η Φεβρουαρίου. Όπως εξήγησε, η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να συντονιστούν τα προγράμματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στη διαπραγματευτική διαδικασία.
Ο πρώτος γύρος των διαβουλεύσεων για ζητήματα ασφάλειας μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσία, των Ηνωμένες Πολιτείες και της Ουκρανία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου στο Άμπου Ντάμπι, ενώ ακολούθησε δεύτερη συνάντηση την επόμενη ημέρα, στις 24 Ιανουαρίου.
Της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας ηγήθηκε ο Ίγκορ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από ουκρανικής πλευράς, στην τριμερή ομάδα εργασίας προήδρευσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της χώρας.
