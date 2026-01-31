Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για τον Νίγηρα, αποσύρουν το μη αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό τους
ΚΟΣΜΟΣ

Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για τον Νίγηρα, αποσύρουν το μη αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό τους

Αφορμή η σύντομη επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νιαμέ

Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για τον Νίγηρα, αποσύρουν το μη αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό τους
Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διέταξε την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από τον Νίγηρα του διπλωματικού προσωπικού της που δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητο καθώς και των μελών των οικογενειών του, την επομένη σύντομης επίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νιαμέ.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει απλές ή επείγουσες υπηρεσίες στους Αμερικανούς πολίτες εκτός της Νιαμέ, λόγω κινδύνων ασφαλείας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ταξιδιωτική οδηγία του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε στην ανακοίνωσή του «κινδύνους ασφαλείας» για να δικαιολογήσει την απόφαση αυτή.

Ο Νίγηρας είναι αντιμέτωπος εδώ και δέκα χρόνια με συχνές επιθέσεις τζιχαντιστών, αλλά είναι ασυνήθιστες τέτοιες ενέργειες στην πρωτεύουσα της χώρας της Αφρικής.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης