Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ Ρατζάμπ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

Οι αγωνιώδεις κραυγές της Χιντ για βοήθεια, πριν από το τέλος της, ενώ βρισκόταν παγιδευμένη σε ένα όχημα εν μέσω ισραηλινών πυρών, αναβιώνουν στην ταινία «The Voice of Hind Rajab»