Ο ΠΟΥ εκφράζει τη θλίψη του για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται αποτυχία στη διαχείριση της Covid-19 - Ο Οργανισμός ευελπιστεί η Ουάσινγκτον να επανεξετάσει την απόφασή της και να επιστρέψει
Τη λύπη του για την επίσημη αποχώρηση των Ηνωμένες Πολιτείες από τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε χθες, Σάββατο, ο διεθνής οργανισμός, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί η Ουάσινγκτον να επανεξετάσει την απόφασή της και να επιστρέψει στο μέλλον ως ενεργό μέλος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν επισήμως από τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ την Πέμπτη, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί τους προηγούμενους μήνες ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η απόφαση συνδέεται με τη στάση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο ΠΟΥ διαχειρίστηκε την πανδημία της Covid-19. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο οργανισμός δεν κατάφερε να λειτουργήσει ανεξάρτητα από, όπως έχει δηλώσει, «ανάρμοστη πολιτική επιρροή των κρατών-μελών».
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει τον ΠΟΥ ότι απαίτησε «αδικαιολόγητα επαχθείς πληρωμές» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες –κατά τον ίδιο– ήταν δυσανάλογες σε σχέση με τις εισφορές που κατέβαλαν άλλες χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό, όπως η Κίνα.
Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπεραμύνθηκε των χειρισμών του, κάνοντας λόγο για μια «άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας» που προκάλεσε η πανδημία της Covid-19. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός τόνισε ότι «τα συστήματα που αναπτύχθηκαν και διαχειρίστηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο έκτακτης ανάγκης της πανδημίας συνέβαλαν στη διατήρηση της ασφάλειας όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών».
Η αποχώρηση των ΗΠΑ, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ΠΟΥ, δημιουργεί ερωτήματα για τον ρόλο και τη χρηματοδότηση του οργανισμού στο μέλλον, την ώρα που οι διεθνείς υγειονομικές προκλήσεις παραμένουν στο προσκήνιο.
As a founding member of @WHO, the United States of America has contributed significantly to many of WHO’s greatest achievements, including the eradication of smallpox. WHO has always engaged with the US, and all Member States, with full respect for their sovereignty.… pic.twitter.com/5Zvik5TVo6— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2026
