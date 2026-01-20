Το ΝΑΤΟ θα είχε καταλήξει στις στάχτες της Ιστορίας αν δεν ήμουν εγώ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ NATO

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «λυπηρή», επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για την «αλήθεια»

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει ότι κανένας άλλος πρόεδρος ή ηγέτης δεν έχει προσφέρει περισσότερα στο ΝΑΤΟ από τον ίδιο και ότι, χωρίς την παρέμβασή του, η Συμμαχία θα είχε καταρρεύσει.

«Κανένα άτομο, κανένας πρόεδρος, δεν έχει κάνει περισσότερα για το NATO», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εάν δεν είχε αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, «το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε σήμερα», υποστηρίζοντας ότι θα είχε καταλήξει «στις στάχτες της Ιστορίας». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «λυπηρή», επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για την «αλήθεια».

