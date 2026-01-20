Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Το ΝΑΤΟ θα είχε καταλήξει στις στάχτες της Ιστορίας αν δεν ήμουν εγώ, λέει ο Τραμπ
Το ΝΑΤΟ θα είχε καταλήξει στις στάχτες της Ιστορίας αν δεν ήμουν εγώ, λέει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «λυπηρή», επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για την «αλήθεια»
Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει ότι κανένας άλλος πρόεδρος ή ηγέτης δεν έχει προσφέρει περισσότερα στο ΝΑΤΟ από τον ίδιο και ότι, χωρίς την παρέμβασή του, η Συμμαχία θα είχε καταρρεύσει.
«Κανένα άτομο, κανένας πρόεδρος, δεν έχει κάνει περισσότερα για το NATO», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εάν δεν είχε αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, «το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε σήμερα», υποστηρίζοντας ότι θα είχε καταλήξει «στις στάχτες της Ιστορίας». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «λυπηρή», επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για την «αλήθεια».
«Κανένα άτομο, κανένας πρόεδρος, δεν έχει κάνει περισσότερα για το NATO», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εάν δεν είχε αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, «το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε σήμερα», υποστηρίζοντας ότι θα είχε καταλήξει «στις στάχτες της Ιστορίας». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «λυπηρή», επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για την «αλήθεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα