Έκλεψαν 315 χιλιάδες δολάρια σε κρυπτονομίσματα από ζευγάρι, βλέπει τα χρήματά του αλλά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει

Η κλοπή κρυπτονομισμάτων αφήνει τα θύματα σε μια ιδιότυπη παγίδα, καθώς τα χρήματά τους παραμένουν ορατά στο δημόσιο, όμως στην πράξη είναι αδύνατο να ανακτηθούν. Αυτό ακριβώς συνέβη σε ένα ζευγάρι από τη Βρετανία, το οποίο έχασε περίπουσε ψηφιακά νομίσματα, χωρίς να υπάρχει τρόπος εντοπισμού των δραστών.Η Helen και ο σύζυγός της Richard (όνομα που δεν είναι πραγματικό) επένδυαν επί επτά χρόνια στο κρυπτονόμισμα Cardano, ελπίζοντας ότι η αξία του θα αυξηθεί σημαντικά σε βάθος χρόνου, αναφέρει το BBC Παρότι γνώριζαν τους κινδύνους, φρόντιζαν –όπως πίστευαν– να διατηρούν ασφαλή τα ψηφιακά τους κλειδιά. Ωστόσο, χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό cloud όπου φυλάσσονταν στοιχεία για τα crypto wallets τους.Τον Φεβρουάριο του 2024, ύστερα από μια μικρή, οι δράστες μετέφεραν το σύνολο των κρυπτονομισμάτων του ζευγαριού σε δικά τους ψηφιακά πορτοφόλια.Για μήνες, η Helen και ο Richard παρακολουθούσαν ανήμποροι τις μετακινήσεις των χρημάτων από wallet σε wallet, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, παρά το γεγονός ότι όλες οι συναλλαγές ήταν«Μπορείς να βλέπεις τα χρήματά σου στο blockchain, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις για να τα πάρεις πίσω», λέει η Helen, περιγράφοντας την εμπειρία ως το να βλέπεις έναννα στοιβάζει τα υπάρχοντά σου στην άλλη πλευρά ενός απροσπέλαστου χάσματος.Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τη(FCA) τον Αύγουστο του 2024, περίπου το 12% των ενηλίκων στη Βρετανία –περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι– κατείχαν κρυπτονομίσματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κάτοχοι crypto υπολογίζονται σε περίπου 560 εκατομμύρια.Η αύξηση της ιδιοκτησίας συνοδεύτηκε από εκτόξευση της εγκληματικότητας. Το, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης, οι συνολικές κλοπές κρυπτονομισμάτων ξεπέρασαν τα, επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των τελευταίων ετών.Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών προέρχεται από μαζικές κυβερνοεπιθέσεις σε πλατφόρμες ανταλλαγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλοπήαπό τοτον Φεβρουάριο του 2025, που αποδόθηκε σε Βορειοκορεάτες χάκερ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι απώλειες συνήθως καλύπτονται από τις ίδιες τις εταιρείες.Ωστόσο, το 2025 καταγράφηκε και σημαντική αύξηση των επιθέσεων σε ιδιώτες επενδυτές. Ηεκτιμά ότι τα περιστατικά σε φυσικά πρόσωπα διπλασιάστηκαν, απότοσετο. Περίπου το 20% της συνολικής αξίας που κλάπηκε –περίπου– αποδίδεται σε επιθέσεις, απάτες ή εξαναγκασμό ιδιωτών.Σε αντίθεση με το παραδοσιακό, όπου απάτες και κλοπές συχνά καλύπτονται από τράπεζες ή μηχανισμούς αποζημίωσης, ο χώρος των κρυπτονομισμάτων παραμένει σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστος.«Τα κρυπτονομίσματα παραμένουν υψηλού ρίσκου και σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενα στο», επισημαίνει η. «Αν κάτι πάει στραβά, είναι απίθανο να προστατευθείτε, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να χάσετε όλα σας τα χρήματα».

Ενδεικτικό είναι ότι το ανταλλακτήριο Binance, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, δεν δέχεται νέους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2023, καθώς δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας από την FCA, ενώ η σχετική σελίδα βοήθειας για θύματα κλοπών είναι μπλοκαρισμένη στη χώρα.



Από το hacking στη φυσική βία Πέρα από τις διαδικτυακές επιθέσεις, αυξάνονται και τα περιστατικά φυσικής βίας με στόχο κρυπτονομίσματα, γνωστά στην κοινότητα ως «wrench attacks». Σε αυτά, οι δράστες απειλούν ή κακοποιούν τα θύματα προκειμένου να τους αποσπάσουν τα ψηφιακά κλειδιά.



Στην Ισπανία, τον Απρίλιο, άνδρας πυροβολήθηκε στο πόδι και κρατήθηκε όμηρος μαζί με τη σύντροφό του, ενώ οι δράστες προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα crypto wallets τους. Στη Γαλλία, το 2025, απήχθη ο συνιδρυτής της εταιρείας ασφάλειας κρυπτονομισμάτων Ledger, David Balland, ο οποίος απελευθερώθηκε ημέρες αργότερα, έχοντας χάσει ένα δάχτυλο κατά την προσπάθεια εκβιασμού.



Όπως σημειώνει ο Phil Ariss, διευθυντής δημοσίων σχέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο της TRM Labs, εγκληματικές ομάδες που ήταν ήδη εξοικειωμένες με τη χρήση βίας βρήκαν στα κρυπτονομίσματα έναν νέο, ελκυστικό στόχο. «Όσο υπάρχει τρόπος να ξεπλυθούν ή να ρευστοποιηθούν τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία, δεν έχει σημασία αν ο στόχος είναι ένα ακριβό ρολόι ή ένα crypto wallet», αναφέρει.



Δεδομένα-χρυσάφι για τους απατεώνες Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μαζικές διαρροές δεδομένων τροφοδοτούν τη στοχευμένη εγκληματικότητα. «Οι Bitcoin millionaires γίνονται όλο και πιο συχνοί και οι κλεμμένες βάσεις δεδομένων εμπλουτίζουν διαρκώς τις λίστες στόχων», λέει ο Matthew Jones, ιδρυτής της εταιρείας ασφάλειας Haven.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαρροή δεδομένων της Kering, μητρικής εταιρείας των Gucci και Balenciaga. Σύμφωνα με χάκερ που μίλησε στο BBC, τα στοιχεία αγοραστών και δαπανών χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό εύπορων θυμάτων και την εξαπάτησή τους σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.



Για θύματα όπως η Helen και ο Richard, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: τα χρήματα υπάρχουν, είναι ορατά, αλλά ουσιαστικά χαμένα. Και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο κίνδυνος για τους ιδιώτες επενδυτές αυξάνεται, την ώρα που τα μέσα προστασίας παραμένουν περιορισμένα.