Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ ζητά να σταματήσει η «υστερία» σχετικά με τη Γροιλανδία: «Πάρτε μια βαθιά ανάσα»

Ο Μπέσεντ δήλωσε πως το θέμα προέκυψε μόνο πρόσφατα και πως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση που να εγγυάται την εθνική ασφάλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη