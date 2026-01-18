Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Βανδαλισμός με σβάστικες στον τάφο του Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Χέλμουτ Σμιτ
Δεν είναι η πρώτη φορά που βεβηλώνεται ο τάφος του πρώην καγκελάριου και της συζύγου του
Φωτογράφος που επισκέφτηκε σήμερα Κυριακή νεκροταφείο στο Αμβούργο ανακάλυψε ότι άγνωστοι είχαν ζωγραφίσει ναζιστικά σύμβολα στον τάφο του καγκελάριου Χέλμουτ Σμιτ και της συζύγου του Χανελόρε.
Οι άγνωστοι δράστες είχαν ζωγραφίσει με σπρέι σβάστικες πάνω στην πλάκα με τα ονόματα του ζευγαριού.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, αναφέρει η Bild, που συγκέντρωσε στοιχεία ενώ έσβησε τις σβάστικες που είναι απαγορευμένα σύμβολα στη Γερμανία.
«Θεωρούμε ότι πρόκειται για πράξη με πολιτικά κίνητρα. Η κρατική ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα», αναφέρουν οι Αρχές.
Τα κίνητρα της πράξης δεν είναι ακόμη σαφή, ενώ άγνωστη είναι η ταυτότητα των δραστών.
Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βεβηλώνεται ο τάφος του Σμιτ που ήταν καγκελάριος από το 1974 ως το 1982. Μια μέρα πριν τα Χριστούγεννα του 2023 άγνωστοι είχαν ζωγραφίσει τρεις σβάστικες – και μάλιστα ίδιου χρώματος με σήμερα.
Το νεκροταφείο Όλσντορφ είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με πάνω από 200.000 τάφους.
