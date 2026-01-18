Βανδαλισμός με σβάστικες στον τάφο του Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Χέλμουτ Σμιτ
ΚΟΣΜΟΣ
Χέλμουτ Σμιτ Αμβούργο Σβάστιγκα

Βανδαλισμός με σβάστικες στον τάφο του Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Χέλμουτ Σμιτ

Δεν είναι η πρώτη φορά που βεβηλώνεται ο τάφος του πρώην καγκελάριου και της συζύγου του

Βανδαλισμός με σβάστικες στον τάφο του Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Χέλμουτ Σμιτ
11 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογράφος που επισκέφτηκε σήμερα Κυριακή νεκροταφείο στο Αμβούργο ανακάλυψε ότι άγνωστοι είχαν ζωγραφίσει ναζιστικά σύμβολα στον τάφο του καγκελάριου Χέλμουτ Σμιτ και της συζύγου του Χανελόρε.

Οι άγνωστοι δράστες είχαν ζωγραφίσει με σπρέι σβάστικες πάνω στην πλάκα με τα ονόματα του ζευγαριού.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, αναφέρει η Bild, που συγκέντρωσε στοιχεία ενώ έσβησε τις σβάστικες που είναι απαγορευμένα σύμβολα στη Γερμανία.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για πράξη με πολιτικά κίνητρα. Η κρατική ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα», αναφέρουν οι Αρχές.

Τα κίνητρα της πράξης δεν είναι ακόμη σαφή, ενώ άγνωστη είναι η ταυτότητα των δραστών.

Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βεβηλώνεται ο τάφος του Σμιτ που ήταν καγκελάριος από το 1974 ως το 1982. Μια μέρα πριν τα Χριστούγεννα του 2023 άγνωστοι είχαν ζωγραφίσει τρεις σβάστικες – και μάλιστα ίδιου χρώματος με σήμερα.

Το νεκροταφείο Όλσντορφ είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με πάνω από 200.000 τάφους.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης