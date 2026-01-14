Οι χώρες του Κόλπου ζήτησαν από τις ΗΠΑ να μην επιτεθεί στο Ιράν, κλειστό εναέριο χώρο στην Ουάσινγκτον θα κρατήσει η Σαουδική Αραβία
Εκκλήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν ένα στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, απηύθυναν οι αραβικές χώρες του Κόλπου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή οικονομική και πολιτική αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη.
Η Σαουδική Αραβία, σε συντονισμό με το Ομάν και το Κατάρ, φέρεται να έχει ξεκινήσει παρασκηνιακές επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση, μετά την προειδοποίηση του Λευκού Οίκου προς τις χώρες της περιοχής να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αξιωματούχοι χωρών του Κόλπου επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική προσπάθεια ανατροπής της ιρανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους για εσωτερικές αντιδράσεις, οικονομικές απώλειες και πιθανά αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.
Η Σαουδική Αραβία θα έχει κλειστό τον εναέριο χώρο στις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης
Στο ίδιο πλαίσιο, Σαουδάραβες αξιωματούχοι φέρονται να έχουν διαμηνύσει στην Τεχεράνη ότι το βασίλειο δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε σύγκρουση ούτε να επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου του από αμερικανικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να αποστασιοποιηθεί από μια άμεση αντιπαράθεση.
Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, αξιωματούχος ανέφερε ότι «ο πρόεδρος ακούει μια σειρά από απόψεις για κάθε ζήτημα, αλλά στο τέλος λαμβάνει την απόφαση που θεωρεί καλύτερη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών επιλογών. Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», καλώντας τους Ιρανούς διαδηλωτές να παραμείνουν στους δρόμους.
