Τρεις περιοχές της Ελλάδας στους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2025, το «άγνωστο» νησί που τρεντάρει για το 2026

Κάθε χρόνο η πλατφόρμα ταξιδιωτικής καθοδήγησης Tripadvisor δημοσιεύει τα Travellers’ Choice Awards , καταγράφοντας τους προορισμούς που κερδίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική διεθνώς. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συγκεκριμένη καταγραφή και συμμετέχει με τρεις προορισμούς.Σε αντίθεση με άλλες λίστες που βασίζονται σε εκτιμήσεις ειδικών του τουρισμού, τα συγκεκριμένα βραβεία προκύπτουν από δεδομένα και κριτικές χρηστών σε διάστημα, αποτυπώνοντας τις πραγματικές προτιμήσεις των ταξιδιωτών.Για το 2026, τα βραβεία τιμούν συνολικά, οι οποίοι κατανέμονται σε επτά επιμέρους, όπως οι «Trending Destinations», οι κορυφαίοι προορισμοί, οι προορισμοί πολιτισμού και ιστορίας, το φαγητό, τα ταξίδια του μέλιτος και οι προορισμοί για solo ταξιδιώτες.Στην κατηγορία των κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης η Ελλάδα έχει τριπλή συμμετοχή με την Κρήτη , την Σαντορίνη και την Αθήνα να βρίσκονται στη λίστα με τους 25 top ευρωπαϊκούς προορισμούς. Την πρωτιά παίρνει το Λονδίνο, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Παρίσι.Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ρώμη, στην τέταρτη θέση βίσκεται η Κρήτη και την πεντάδα κλείνει η Κωνσταντινούπολη. Η Σαντορίνη βρίσκεται στην 15η θέση της λίστας, και η Αθήνα στην 23η.1. Λονδίνο2. Παρίσι3. Ρώμη5. Κωνσταντινούπολη6. Βαρκελώνη7. Λισαβόνα8. Εδιμβούργο

9. Βουδαπέστη



10. Μαγιόρκα



11. Τενερίφη



12. Φλωρεντία



13.Μαδρίτη



14. Νάπολι



15. Σαντορίνη



16. Γκιόρεμε



17. Μάλτα



18. Πόρτο



19. Πράγα



20. Κρακοβία



21. Άμστερνταμ



22. Δουβλίνο



23. Αθήνα



24. Ντουμπρόβνικ



25. Ρέικιαβικ



Η Μαδέρα στην κορυφή των ανερχόμενων προορισμών Στην πρώτη θέση των παγκόσμιων «trending» προορισμών για το 2026 βρίσκεται το πορτογαλικό νησί Μαδέρα. Η Μαδέρα αποτελεί εδώ και χρόνια δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν ήλιο, θάλασσα και εντυπωσιακά φυσικά τοπία, ωστόσο πλέον χτίζει ισχυρή φήμη και ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς περιπέτειας στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με επαγγελματίες του ενεργητικού τουρισμού, το νησί προσφέρει τη δυνατότητα για εντελώς διαφορετικές εμπειρίες μέσα στην ίδια ημέρα: από ανάβαση σε κορυφές σχεδόν 1.800 μέτρων το πρωί έως canyoning σε καταπράσινες ενδοχώρες με καταρράκτες και φυσικές λίμνες το απόγευμα. Διαδρομές όπως το Pico to Pico και οργανωμένες εξορμήσεις σε φαράγγια επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν το ηφαιστειακό ανάγλυφο και τα δάση της Μαδέρας από κοντά.



Οι υπόλοιποι προορισμοί που ξεχωρίζουν Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Τιφλίδα, με το Tripadvisor να επισημαίνει τη ζωντάνια και την πολιτιστική της άνθηση. Νέοι πολιτιστικοί χώροι, αναβαθμισμένα μουσεία και ιστορικά κτίρια που μετατρέπονται σε boutique ξενοδοχεία συνθέτουν το νέο πρόσωπο της πόλης. Παράλληλα, η Γεωργία προσελκύει ολοένα και περισσότερους ψηφιακούς νομάδες χάρη στο ευνοϊκό επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον.



Η Μιλάνο κατατάσσεται στην έκτη θέση των ευρωπαϊκών προορισμών της λίστας, καθώς βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω της συνδιοργάνωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και εξαιτίας νέων ξενοδοχειακών επενδύσεων και της αναζωογόνησης γειτονιών όπως η Porta Romana και η Porta Nuova.



Στην έβδομη θέση συναντάμε τη Γλασκώβη, η οποία ξεχωρίζει για τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα ως η πρώτη Πόλη Μουσικής της UNESCO στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ως αφετηρία για εκδρομές σε εντυπωσιακά σκωτσέζικα τοπία.



Οι καλύτεροι προορισμοί για solo ταξιδιώτες Τα Travellers’ Choice Awards δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στα ταξίδια για μεμονωμένους ταξιδιώτες. Στην κατηγορία αυτή, οι μισοί από τους δέκα κορυφαίους προορισμούς βρίσκονται στην Ευρώπη.



Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Δουβλίνο, το οποίο περιγράφεται ως μια φιλική, συμπαγής και εύκολα προσβάσιμη πόλη, ιδανική για μοναχικούς ταξιδιώτες. Ιστορικά μνημεία, αποστακτήρια και μια κουλτούρα όπου το να τρως ή να πίνεις μόνος θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό, καθιστούν το Δουβλίνο ιδιαίτερα ελκυστικό.



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Βερολίνο, ενώ στην πρώτη πεντάδα περιλαμβάνονται επίσης το Λονδίνο και το Εδιμβούργο. Η Μαδρίτη κατατάσσεται όγδοη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της απήχηση στους ταξιδιώτες που επιλέγουν να ταξιδεύουν μόνοι.



Η φετινή λίστα του Tripadvisor δείχνει ότι οι ταξιδιωτικές τάσεις για το 2026 ευνοούν προορισμούς που συνδυάζουν εμπειρίες, πολιτισμό και ευελιξία, ανταποκρινόμενοι στις διαφορετικές ανάγκες της σύγχρονης ταξιδιωτικής κοινότητας.