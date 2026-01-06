Η ιστορία μιας Βρετανίδας που πάλευε με τον εθισμό στο αλκοόλ, οι συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο και το Dry January

Η 37χρονη Χόλι είναι εδώ και 689 ημέρες νηφάλια από το αλκοόλ και ευημερεί χάρη στην υποστήριξη του φιλανθρωπικού ιδρύματος, Kenward Trust - Τι είναι το Dry January και πώς επηρεάζει τη ζωή ενός αλκοολικού





«Είπα στην Christina, τη νοσοκόμα που ειδικεύεται σε θέματα αλκοολισμού στο Darent Valley Hospital: "Ξέρω ότι αυτή πρέπει να είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι εδώ, δεν μπορώ να συνεχίσω να καταλαμβάνω νοσοκομειακά κρεβάτια, επειδή πίνω υπερβολικά και έχω ατυχήματα"», τόνισε η Χόλι πριν από κάποια χρόνια.



A woman from Southborough who says trips to hospital became routine while she was drinking believes people may realise “alcohol has a bigger hold than they thought” during Dry January.



Tap below to read more: https://t.co/WA59lnJLRN — BBC Kent (@BBCRadioKent) January 5, 2026 Σήμερα, η 37χρονη Χόλι είναι εδώ και 689 ημέρες νηφάλια και ευημερεί χάρη στην υποστήριξη του «Kenward Trust», ενός



Τι είναι το Dry January «Για πολλούς, το Dry January είναι η πρώτη φορά που σταματούν και πραγματικά παρατηρούν πώς το αλκοόλ ταιριάζει στη ζωή τους», είπε η διευθύνων σύμβουλος του Kenward Trust, Πένι Γουίλιαμς.



Δεν θα τα καταφέρω ποτέ – είναι πολύ μεγάλο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι". Αλλά ταυτόχρονα, ήξερα ότι ήταν η τελευταία μου επιλογή».



Λόγω των πολλών χρόνων υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ η Χόλι υπέστη πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και αιμορραγίες στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να αποκομίσει



«Έχω ένα ημερολόγιο που το παίρνω παντού μαζί μου. Πρέπει να γράφω τα πάντα καθημερινά», εξηγεί.



Κλείσιμο «Πάντα μου άρεσε το ποτό, αλλά άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο» «Πάντα μου άρεσε το ποτό, αλλά άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Δεν μπορούσα να κρατήσω μια δουλειά, επειδή συνέχιζα να πίνω. Κάθε φορά που προσπαθούσα, το αλκοόλ με κέρδιζε», παραδέχτηκε. «Οι επισκέψεις στο νοσοκομείο έγιναν τόσο συχνές που όλοι εκεί με γνώριζαν – έγινε το ασφαλές μου καταφύγιο», τόνισε η Χόλι.



«Η νοσοκόμα, Κριστίνα, με έβαλε στο Kenward Trust και αποδείχθηκε η σωτηρία μου», όπου η Χόλι παρέμεινε σε κέντρο αποκατάστασης για 10 εβδομάδες, περισσότερο από τους άλλους λόγω της ζημιάς στον εγκέφαλό της.



Αφού ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, μετακόμισε σε ένα από τα σπίτια του Kenward Stage 3 στο Southborough του Kent, όπου εξακολουθεί να λαμβάνει υποστήριξη, αλλά παράλληλα έχει περισσότερη ανεξαρτησία.



Πλέον το αλκοόλ δεν την απασχολεί καθόλου. «Δεν με ενοχλεί. Ευτυχώς, έχω φίλους που με υποστηρίζουν. Οι άνθρωποι που με είδαν να παρακμάζω τώρα λένε: "Επιτέλους, έχουμε πάλι την παλιά Χόλι"», επισημαίνει η Χόλι.



Όπως υπογραμμίζει, το Dry January μπορεί να βοηθήσει και άλλους να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι.



«Πίστευα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αλκοόλ, αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτουργούσα καθόλου» «Πολλοί άνθρωποι το κάνουν μόνο για να πουν ότι το έκαναν. Αλλά για μερικούς, είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιούν ότι το αλκοόλ έχει μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι νόμιζαν», είπε.



«Αν αμφισβητείτε τη σχέση σας με το αλκοόλ, μιλήστε. Θα εκπλαγείτε από το πόση υποστήριξη θα λάβετε. Είναι ένα σημείο εκκίνησης», υπογραμμίζει.



H διευθύνων σύμβουλος του Kenwood Trust, Πένι Γουίλιαμς, δήλωσε: «Το Dry January μπορεί να είναι ένα σημείο εκκίνησης – μια στιγμή συνειδητοποίησης που ανοίγει την πόρτα σε μια σημαντική, μακροπρόθεσμη αλλαγή.



«Το αλκοόλ παραμένει το πιο κοινωνικά αποδεκτό ναρκωτικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά συχνά συνδέεται με ευρύτερη κατάχρηση ουσιών».



Για τη Χόλι, η ζωή χωρίς αλκοόλ είναι «ένα εκατομμύριο τοις εκατό καλύτερη». Ανακάλυψε και πάλι τη χαρά των απλών πραγμάτων και πήρε πίσω το δίπλωμα οδήγησης.



«Πίστευα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αλκοόλ, αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτουργούσα καθόλου. Τώρα ξυπνάω με διαύγεια, χωρίς να αναρωτιέμαι τι έκανα χθες το βράδυ. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα», τονίζει.